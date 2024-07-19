炒股海削12.5億！鄭文逸「鼻塞衛生紙」被捕　提審突喊卡入獄了

記者黃宥寧／台北報導

大同（2371）公司大股東鄭文逸利用大陸資金結合炒手鄒興華、林振興等人，炒作大同股價，賺取12.5億元差價，全案重判13年半，最高法院17日駁回上訴定讞後，北檢指揮調查局拘捕3人。孰料，3人認拘提程序不合法向法院聲請提審，法官認程序有待釐清，本要傳喚承辦調查官，但鄭在庭上突喊卡，稱「身體太累」，當庭撤回決定先入監。

今（19日）清晨台北地檢署指揮調查官持拘票前往鄭、鄒、林住處執行拘提，3人卻對拘提程序提出質疑，鄒於調查局立即提出提審聲請，而鄭、林則在到達地檢署後才向法院聲請提審。

▲鄭文逸炒作大同公司股價遭判刑確定，被調查局台北市調處拘提到案。（圖／記者劉昌松攝）

北院下午緊急開庭，虛弱的鄭文逸其左鼻孔插衛生紙，看上去頗虛弱，其律師表示，此次拘提過程違法且檢方核發拘票不符法律程序；鄭則拿麥克風說，早上6點多，約有5、6個調查官突上門，告訴他「判決確定」接著拿出拘票要其簽名，但調查官也沒說可以找辯護人，僅說「有意見可跟檢察官或法官提出」，接著就被要求整理衣服，隨後被帶回調查局。

法官問調查官是否上手銬的情況，並問鄭是否曾拒絕前往調查局，鄭回「我雖然沒有拒絕，但也沒有自願前往，因為沒機會拒絕」，只是反問調查官「程序上合法嗎？」對方只回可以聲請法院提審。

鄒興華眼含淚水，語氣哽咽地解釋，母親目前在加護病房，深知案件已定讞，且會配合執行，但只希望能夠獲得幾天時間來安排家裡的事，並對被迅速拘提感到極度無奈和絕望，其語調中透露出深深的無助和悲哀。

▲大同炒股案金主林振興。（圖／記者劉昌松攝）

法官對於鄒、林的情況表示，調查官已依合法程序進行了法律權益告知，拘提逮捕的程序並無不妥，當庭駁回他們的聲請。但是針對鄭文逸的情況，則認仍需釐清調查官是否存在程序上的瑕疵，決定傳喚調查官到庭進行說明，並諭知讓他先到候審室等待。

鄭聽完法官將傳喚調查官後，立刻透過律師說「撤回聲請」，其律師解釋，一大早被帶走，身體太累又加上狀況不好，不希望再耗費時間調查，決定先入監。法官最後諭知3人一併解還檢方發監執行。

▲鄭文逸戴電子腳鐐長達239天，因要發監執行故先拆除放白色塑膠袋，再赴鄭家把接收器移除。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年11月23日高院認鄭文逸擁日本永久居留證、其家人也是日本籍，在海外有豐厚資產，恐有逃亡之虞，為防止逃匿，命他接受電子腳環、居家讀取器等科技監控設備，且要求「定時限制住居」。

鄭文逸就在配戴電子腳環第239天後，因今發監執行故拆除，檢方則派車戒護赴他家將居家讀取器等拆除，正式進入監獄生活。