蔣萬安為幼兒園性騷案鞠躬道歉　受害家長6問：隱匿員工為何不罰？

▲民進黨立委林月琴、吳沛憶及勵馨基金會舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長之子涉性侵學童案延燒。前後任台北市長柯文哲、蔣萬安先後道歉，並坦言市府作為有應檢討、改進之處。對此，昨日陪同受害家長召開記者會的綠委林月琴今（19日）指出，昨日家長聲明有6大疑問，蔣萬安並未正面回答，應徹查，第一案發生後家長有報案，社會局明明知情為何沒通報教育局後續調查？蔣萬安說林奕華副市長、社會局全程陪伴，在哪裡？幼兒園員工知情卻隱匿，教育局為何沒裁罰？

台北市私立培諾米達信義幼兒園狼師毛畯珅在2022年7月性侵多名女童，被害人數超過20人，狼師更拍攝600多部犯案影片，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪，離譜過程讓北市府行政作為被質疑。

林月琴表示，事件發生超過1年，蔣萬安市長終於選擇道歉認錯，但道歉內容未正面回應家長心中疑問。昨日由本辦公室舉辦記者會發表部分家長聲明中有6大疑問，蔣萬安市長必須徹查並公布真相。

昨日共同召開記者會的受害家長提出6疑問：第一，111年第一案，家長有報案，社會局明明知情為何沒通報教育局進行後續調查？第二，毛姓加害人調查期間為什麼不用停職？社會局、教育局是否有疏失？第三，直到今天為什麼受害者家長看不到監視器畫面？受到誰阻擋？

家長也質疑，第四，蔣萬安說林奕華副市長、社會局全程陪伴，家長質疑在哪裡？第五，幼兒園員工知情卻隱匿，教育局為何沒裁罰？第六，小孩需要諮商，市府卻喊沒資源，蔣萬安道歉後是否能立即補足？