幼兒園案延燒蔣萬安今道歉　議員：應提實際作為保護孩童

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市私立培諾米達幼兒園爆出園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻多名女童，且拍攝數百部影片引起全國譁然，台北市長蔣萬安19日鞠躬致歉。但台北市議員顏若芳認為，從2023年到今天，無論議員們怎麼要求檢討蔣萬安都無動於衷，如今拖了1年才道歉，可見北市府心中只有政治沒有市民，要求市府應提出具體精進措施以保護孩童。

顏若芳表示，從2023年到今年，無論議員們再怎麼要求檢討、再怎麼要市長道歉負責，蔣萬安就是寧死不屈，直到近來蔣萬安負面聲量爆表、輿論壓力全部倒向台北市府後，蔣萬安才匆匆跑出來道歉滅火，「但這遲來的道歉，已經挽回不了許多家屬、孩童受創的心靈，以及市民對台北市政府的失望」。

「難道蔣萬安市長是看聲量在做事的嗎？」顏若芳質疑，難道聲量比市民、小孩安全還重要？她也憶起2023年底發生的「剴剴案」，當時男童遭到保母無辜虐死，結果身為市長的蔣萬安回應也是令人詫異，竟稱「不要公親變事主」，後來在被炎上後才在議會認錯致歉。

顏若芳強調，面對孩子的苦痛，蔣萬安在第一時間往往只會卸責中央、意圖脫身，直到發現自己脫不了身了才道歉，可見蔣萬安治下的台北市政，治理方針竟是跟著輿論走，心中只有政治風險，卻完全看不見受苦的孩子、受苦的市民。

顏若芳認為，蔣萬安這次的道歉本來就是應該的，而除了道歉外，更要透過此事全盤檢討，在教育局提出的「四大精進措施」中，幾乎沒有改善現況的措施，而多為闡述法規內容而已。

顏若芳說，她已要求蔣萬安和教育局提出實際作為，進一步向社會說明要如何強化相關人員第一線辨識的敏感度，以及如何確保落實現行《教保條例》針對受調查人員預防性停職的規定，她也期盼蔣市府痛改前非，「不要讓孩子的啼哭聲，變成悲痛的奪魂樂」。