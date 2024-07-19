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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幼兒園案延燒蔣萬安今道歉　議員：應提實際作為保護孩童

▲▼蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市私立培諾米達幼兒園爆出園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻多名女童，且拍攝數百部影片引起全國譁然，台北市長蔣萬安19日鞠躬致歉。但台北市議員顏若芳認為，從2023年到今天，無論議員們怎麼要求檢討蔣萬安都無動於衷，如今拖了1年才道歉，可見北市府心中只有政治沒有市民，要求市府應提出具體精進措施以保護孩童。

顏若芳表示，從2023年到今年，無論議員們再怎麼要求檢討、再怎麼要市長道歉負責，蔣萬安就是寧死不屈，直到近來蔣萬安負面聲量爆表、輿論壓力全部倒向台北市府後，蔣萬安才匆匆跑出來道歉滅火，「但這遲來的道歉，已經挽回不了許多家屬、孩童受創的心靈，以及市民對台北市政府的失望」。

「難道蔣萬安市長是看聲量在做事的嗎？」顏若芳質疑，難道聲量比市民、小孩安全還重要？她也憶起2023年底發生的「剴剴案」，當時男童遭到保母無辜虐死，結果身為市長的蔣萬安回應也是令人詫異，竟稱「不要公親變事主」，後來在被炎上後才在議會認錯致歉。

顏若芳強調，面對孩子的苦痛，蔣萬安在第一時間往往只會卸責中央、意圖脫身，直到發現自己脫不了身了才道歉，可見蔣萬安治下的台北市政，治理方針竟是跟著輿論走，心中只有政治風險，卻完全看不見受苦的孩子、受苦的市民。

顏若芳認為，蔣萬安這次的道歉本來就是應該的，而除了道歉外，更要透過此事全盤檢討，在教育局提出的「四大精進措施」中，幾乎沒有改善現況的措施，而多為闡述法規內容而已。

顏若芳說，她已要求蔣萬安和教育局提出實際作為，進一步向社會說明要如何強化相關人員第一線辨識的敏感度，以及如何確保落實現行《教保條例》針對受調查人員預防性停職的規定，她也期盼蔣市府痛改前非，「不要讓孩子的啼哭聲，變成悲痛的奪魂樂」。

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