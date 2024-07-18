中央全額補助！新樹鶯堤外便道今通車　蘇巧慧同框侯友宜

▲大漢溪堤外便道通車典禮。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者皮心瑀／新北報導

被視為民進黨挑戰2026新北市長可能人選的立委蘇巧慧，18日與國民黨籍的現任市長侯友宜同框出席大漢溪堤外水岸廊道串聯暨週邊環境改善工程通車典禮，引來聯想。蘇巧慧受訪時說，只要是對地方好的，就一起來做，侯友宜則說，感謝是中央立委、地方議員，大家一起關心新北市的建設。

蘇巧慧表示，新莊、樹林、鶯歌的鄉親期待這條堤外道路已久，2019年他爭取中央全額補助新北市政府9.4億元工程經費，感謝前行政院公共工程委員會主委吳澤成、水利署署長賴建信和水利署、新北市政府同仁，一起克服種種工程困難，經歷十幾年努力，串連起大漢溪堤外便道。

蘇巧慧提到，從時任台北縣長蘇貞昌任內，便規劃長達17公里的大漢溪左岸堤外便道，然而中間長達7.4公里的「樹林段」遲遲無法打通，讓堤外便道一直處於「有頭（三重至新莊）、有尾（柑園橋、鶯歌、至桃園）、沒中間」。蘇巧慧指出，她從2016年擔任立委以來，便與時任新北市議員陳世榮共同積極爭取中央支持，2019年成功爭取經濟部水利署核定共57億元「大漢溪疏濬加固工程」，時任行政院長蘇貞昌更核定9.4億元，全額補助新北市政府「大漢溪治理及堤外便道串聯計畫」，完成大漢溪堤外便道最後一塊拼圖。

蘇巧慧特別感謝行政院公共工程委員會主委吳澤成、水利署署長賴建信，和全體水利署同仁，解決該段大漢溪左側堤岸侵蝕嚴重、右岸淤積不斷的問題。蘇巧慧說，吳澤成過去擔任台北縣工程局局長時，便了解這段堤外道路的工程困難，隨後任職行政院長公共工程委員會主委後，因為了解新北、擁有工程專業，更能夠協調資源與中央部會，解決工程問題。

蘇巧慧表示，水利署透過「大漢溪左岸堤防基礎加固工程」、「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」，將大漢溪左岸堤岸加固、整治右岸清淤，確保河岸安全無虞後，再於加固堤岸上舖設堤外便道，終於完成堤外道路工程。蘇巧慧說，為了提升地方鄉親交通環境，她除了積極爭取堤外便道，也協調改善樹林八德街與館前路口路型設計，確保路型連續，同時爭取移設「21號越堤道路」至西盛橫移門及浮洲橋間，讓民眾行車更順暢。

蘇巧慧補充，中央大力支持新北交通建設，從前總統蔡英文、總統賴清德，與前行政院長蘇貞昌、陳建仁，大家一棒接一棒，完善新北建設，也感謝行政院副院長沈榮津、前公共工程委員會主委吳澤成 、水利署長賴建信、立法委員吳秉叡、經濟部水利署、與新北市政府，還有所有第一線工程人員的幫忙。