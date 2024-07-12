　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

羅文嘉：開放陸官員來台是善意　盼觀光成敲開兩岸交流第一塊磚

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉12日上午出席了台北旅展開幕式，他表示，這次政府開放了將近30名大陸官員來台參展，這是一個善意，希望未來我方人員也能赴對岸推廣台灣旅遊，「交流是雙向、互相的，台灣已經展現了誠意。」

羅文嘉下午在海基會的背景說明會上提到，他上午出席了台北旅展，這次對岸有100多位朋友來參展，規模盛大，包含陸委會、移民署、觀光署開放讓將近30名大陸官員來台參展，「這是一個善意，這個善意也希望能帶動未來我方的人員也能赴對岸推廣台灣的旅遊。」

▼海峽兩岸台北旅展開幕，大陸官員出席開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海峽兩岸台北旅展。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉指出，交流是要雙向、互相的，台灣已經展開了這個誠意，希望對岸能夠讓我方的人員能夠過去，「也希望來參展的大陸朋友，能跟台灣的業者多交流，實地看看，作為日後兩岸觀光正常交流的起點。」

羅文嘉也提到，國人非常關心到大陸旅遊的人身安全保障，他希望藉由這次的交流，讓大陸朋友體會台灣朋友的擔憂，保障人身安全。

羅文嘉還說，雖然政府對大陸發出橙色旅遊警示，但還是希望這次來到台灣的旅遊業者，能讓台灣旅客安心、放心，得到好的旅遊品質，這是政府希望看到的結果。

羅文嘉強調，希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚，也希望來台參展的大陸官員，這段時間能跟台灣的業者多交流，為日後開放雙向正常交流，打下良好的基礎，「我們能做的就是釋出善意，跨越障礙，建立一個有序健康雙向的交流。」

▲▼海峽兩岸台北旅展。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
快訊／「本土魔獸」謝宗融離隊
快訊／吳子嘉判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益
快訊／21官警遭聲押！首波1人收押、7人交保
快訊／戴資穎奧運籤表出爐！
桃園阿公性侵女童42次　誆「無套」才能解救妳
快訊／打詐專法三讀　鉅額詐欺最重關12年、平台不配合防詐可重
「人劍合一」捅母2刀亡　檢曝25歲男：精神狀況不穩定
快訊／ 分科測驗數甲參考答案出爐　估5標提高7至8級分
讓出99號給張育成　他改穿84號：多打全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

BMW中國將「退出價格戰」止血！　專家分析：門市虧損太嚴重

中國國安部：境外間諜以校園貸逼使學生竊密

海峽兩岸學生棒球聯賽　百名台青棒球小將赴紹興「以球會友」

羅文嘉：開放陸官員來台是善意　盼觀光成敲開兩岸交流第一塊磚

羽球原料上漲！3桶價格直逼1g黃金　漲幅超50%…球迷哀嚎

「歷史的垃圾時間」比「躺平」更危險　中國官媒反擊

9歲男童頻繁打「菸卡」致腱鞘囊腫　醫：差點就要開刀切除

兩岸台北旅展開幕　陸海旅會何婕：去年台灣民眾赴陸增長7.4倍

台贛青年影片創作賽　紀錄兩地美好生活與美景

到府按摩女技師稱1.8萬元包養10天？　「加鐘」可提供色情服務

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

BMW中國將「退出價格戰」止血！　專家分析：門市虧損太嚴重

中國國安部：境外間諜以校園貸逼使學生竊密

海峽兩岸學生棒球聯賽　百名台青棒球小將赴紹興「以球會友」

羅文嘉：開放陸官員來台是善意　盼觀光成敲開兩岸交流第一塊磚

羽球原料上漲！3桶價格直逼1g黃金　漲幅超50%…球迷哀嚎

「歷史的垃圾時間」比「躺平」更危險　中國官媒反擊

9歲男童頻繁打「菸卡」致腱鞘囊腫　醫：差點就要開刀切除

兩岸台北旅展開幕　陸海旅會何婕：去年台灣民眾赴陸增長7.4倍

台贛青年影片創作賽　紀錄兩地美好生活與美景

到府按摩女技師稱1.8萬元包養10天？　「加鐘」可提供色情服務

興富發再砸近38億　搶下七期市政路最後一間幼稚園

安得烈慈善協會舉辦生命成長營　助弱勢孩子追逐夢想

流浪幼貓「腸子掉出5公分」　暖女「不捨小小年紀受苦」決定給家

孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

富邦勇士宣布「本土魔獸」謝宗融離隊　他將轉戰日職B3球隊

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

男友出獄後尋仇！22歲辣妹被綁公墓痛毆致死　遺體支離破碎丟垃圾袋

曖昧對象擁14張台積電「可以交往嗎？」　閨蜜嫌棄：40張才能約會

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

大陸熱門新聞

抖音93萬網紅「裸聊尻尻」影外流　本尊認了

媽教孩暑假作業「氣出雞爪手」　掛急診喊「我不行了」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

反駁布林肯　北京：俄製武器零件多來自美企

劉德華演唱會超難搶！黃牛票喊到「原價30倍」

按摩師稱1.8萬元包養？「加鐘」可色色

停車起糾紛！他下秒拿斧頭狂殺女司機一家

小6生稱讀書是本分　同學一旁驚到掉下巴

3桶羽球價格直逼1g黃金　漲幅超50%

老乾媽礦物油超標！眾人聯想驚：根本破案

9歲男童頻繁打「菸卡」致腱鞘囊腫

史上最窩囊高空彈跳　景區：每天超多人玩

海底撈新服務又來了！等位可以打麻將

25歲最肥教師激減75公斤　秘訣大公開

更多熱門

相關新聞

快訊／「110萬刷手」現身台北旅展！

快訊／「110萬刷手」現身台北旅展！

2024台北夏季旅展今（12日）早10點於世貿一館開跑，11點就有百萬刷手現身攤位，先購買飯店200張聯合住宿券，下午2點多又再來加買80張，總計金額破百萬元。

陸海旅會何婕：去年台灣民眾赴陸增長7.4倍

陸海旅會何婕：去年台灣民眾赴陸增長7.4倍

疫後首次！陸方155人來台參加旅展

疫後首次！陸方155人來台參加旅展

陸官員來台參加旅展　羅文嘉盼：我方也能到對岸推廣台灣好山好水

陸官員來台參加旅展　羅文嘉盼：我方也能到對岸推廣台灣好山好水

鄭文燦涉貪請辭後誰接海基會董座？　羅文嘉：等待陸委會指示

鄭文燦涉貪請辭後誰接海基會董座？　羅文嘉：等待陸委會指示

關鍵字：

海基會羅文嘉旅展

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面