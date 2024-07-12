羅文嘉：開放陸官員來台是善意　盼觀光成敲開兩岸交流第一塊磚

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉12日上午出席了台北旅展開幕式，他表示，這次政府開放了將近30名大陸官員來台參展，這是一個善意，希望未來我方人員也能赴對岸推廣台灣旅遊，「交流是雙向、互相的，台灣已經展現了誠意。」

羅文嘉下午在海基會的背景說明會上提到，他上午出席了台北旅展，這次對岸有100多位朋友來參展，規模盛大，包含陸委會、移民署、觀光署開放讓將近30名大陸官員來台參展，「這是一個善意，這個善意也希望能帶動未來我方的人員也能赴對岸推廣台灣的旅遊。」

▼海峽兩岸台北旅展開幕，大陸官員出席開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅文嘉指出，交流是要雙向、互相的，台灣已經展開了這個誠意，希望對岸能夠讓我方的人員能夠過去，「也希望來參展的大陸朋友，能跟台灣的業者多交流，實地看看，作為日後兩岸觀光正常交流的起點。」

羅文嘉也提到，國人非常關心到大陸旅遊的人身安全保障，他希望藉由這次的交流，讓大陸朋友體會台灣朋友的擔憂，保障人身安全。

羅文嘉還說，雖然政府對大陸發出橙色旅遊警示，但還是希望這次來到台灣的旅遊業者，能讓台灣旅客安心、放心，得到好的旅遊品質，這是政府希望看到的結果。

羅文嘉強調，希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚，也希望來台參展的大陸官員，這段時間能跟台灣的業者多交流，為日後開放雙向正常交流，打下良好的基礎，「我們能做的就是釋出善意，跨越障礙，建立一個有序健康雙向的交流。」