海基會舉辦台商子女夏令營　帶孩子認識正體字、學習台灣歷史文化

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會大陸台商子女夏令營將於7月15展開，海基會秘書長羅文嘉表示，今年將辦理3個梯次，有將近600名台商子女會回台參加，課程將教導孩子認識正體字，了解台灣的歷史變化，以及台灣的多元族群。

羅文嘉提到，台商子女夏令營活動在疫情期間曾經停辦，今年將辦理3個梯次，每梯次6天5夜，有將近600名的台商子女會回到台灣參加，「舉辦這個活動，是希望在大陸經商的台商朋友，他們的子女也能有機會認識自己的家鄉台灣。」

羅文嘉指出，活動今年選擇在台中辦理，集中在幾個部分，第一個是正體字的教學，因為大陸是使用簡體字，台灣使用正體字，會用遊戲互動的方式，讓大家學習、認識正體字跟簡體字的不同。

▼去年大陸台商子女夏令營帶學員進入總統府參觀。（圖／海基會提供）



羅文嘉說，他們還會讓大家認識台灣的歷史，在大陸的台商子女學校，教材雖然是自編，但是會被「遮蓋」，所以對台灣歷史的發展，可能有一些看不到的部分，將會在夏令營的課程中，強調台灣歷史的變化，以及台灣民主自由的制度等。

課程也將介紹台灣的多元族群，羅文嘉還說，比如有客家族群、原住民族群，將讓孩子們透過參觀與訪問，知道台灣是一個移民社會，也是一個多元族群的社會。

據了解，該夏令營主要針對小學二年級至六年級的孩童，此次活動地點主要集中在台中、苗栗、南投等地，報名相當踴躍，開放沒多久就已經額滿。