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陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

▲▼陸成立「警稅合成作戰中心」。（圖／翻攝微博）

▲陸多地成立「警稅合成作戰中心」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸多個省市近期紛紛成立「警稅合成作戰中心」，結合警察公安與稅務人員，還傳出將「倒追查稅30年」。海基會秘書長羅文嘉12日表示，大陸已有多家上市公司面臨巨額罰款，海基會提醒台商朋友密切注意，也提供諮詢管道協助。

羅文嘉在海基會背景說明會上提到，海基會站在協助台商朋友的立場，要提供重要訊息，大陸各地財政收入嚴重不足，由於地方債務嚴重攀升，大陸超過20個省市成立了「警税合成作戰中心」，結合警察公安與稅務人員，聯合從大數據分析，精準打擊所有可能的逃漏稅，加上「倒追查稅30年」。

羅文嘉指出，根據公開資料，在大陸包括有很多家上市公司已經面臨巨額罰款，要特別提醒台商朋友，對大陸地方財政的惡化，以及地方政府想盡辦法要去查稅的情況特別密切注意，「關於自己稅務的管理，寧可從嚴小心。」

羅文嘉還說，海基會特別提供台商朋友一個諮詢協助的管道，如果有任何擔憂或是資訊不足，可以設財經顧問來協助台商朋友，有需要的台商可洽海基會的經貿處。

羅文嘉並提到，海基會有透過經貿處詢問各台商聯誼會，目前為止還沒收到有台商面臨這種查稅，但還是提醒多注意，因為大陸幅員廣大，什麼事情什麼時候會發生無法預測，寧可提早準備。

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

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