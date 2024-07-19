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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地推「清涼」共享腳踏車　坐墊「黑色換銀色」溫度直降30度

▲大陸「清涼共享單車」將坐墊換成隔熱性能更強的銀白色坐墊。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸多座城市將「共享單車」坐墊換成隔熱性能更強的銀白色坐墊。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州5.2萬輛共享單車（腳踏車，下同）近日換裝「清涼坐墊」，由傳統的黑色坐墊替換為銀色，經實測，在大太陽曝曬下的溫度可降溫攝氏20度到30度左右，引起外界熱議。據了解，在極端氣候的影響下，大陸多座城市紛紛推出「清涼共享單車」，讓使用者紛紛點讚稱，「總算不怕屁股被燙傷。」

▲大陸「清涼共享單車」將坐墊換成隔熱性能更強的銀白色坐墊。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，炎炎夏日，共享單車卻成了「燙手山芋」。數據顯示，在無遮擋的露天環境下，共享單車黑色坐墊的溫度普遍飆升至60℃以上，黑色的車把手溫度在50℃上下，安全頭盔內部的黑色泡沫（保麗龍）層溫度也逼近了65℃。

對此，包括北京、深圳、廈門、成都、天津、上海、廣州等多座城市紛紛將共享腳踏車的座椅進行更換，由傳統的黑色變成銀色坐墊。

據了解，銀色坐墊的材質採用銀白色高分子聚合物材料，利用對太陽光的反射及隔熱特性降低坐墊溫度，完成物理降溫效果，且無需額外能源消耗。

經實測發現，在烈日曝曬下，共享腳踏車坐墊的溫度可達攝氏70度左右，更替為清涼坐墊後，坐墊溫度降至攝氏37度左右，直降30多度，同時，安裝清涼坐墊的腳踏車在騎乘時，使用者體驗感明顯更佳。
 

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