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社會 社會焦點 保障人權

景美市場水果攤商背包被偷　珍貴吊飾無價...警3小時追回

記者張君豪／台北報導

6月21日上午6點，景美市場某水果業者正舖貨準備開門營業，把貨車停放在景美街口，車門上鎖但未搖上車窗。行經該處的謝姓竊嫌（54歲、竊盜、毒品等前科）發現車內副駕駛座放著黑色側背包，趁攤商老闆來回舖貨之際，伸手取走，謝男得手後騎自行車離開現場。

▲謝姓慣竊偷水果店老闆放在貨車上背包，3小時候落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝姓慣竊偷水果店老闆放在貨車上背包，3小時後落網。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

被害攤商直到上午7點半才發現車內自己的隨身包不見，裡面有隨身貨款7萬多元；被害人報警時表示，包包上的猩猩吊飾是日前出國旅遊購買的，希望至少能找回，「錢不見了，起碼保存珍貴回憶的吊飾。」

▲謝姓慣竊偷水果店老闆放在貨車上背包，3小時候落網。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區文山二分局景美所員警調閱監視器，發現竊嫌犯案後往騎車走景文街方朝新北市新店方向逃逸，警方擴大調閱監視器鎖定犯嫌身分後，立刻趕到新店復興路80巷內附近搜索，3小時內在附近某宮廟發現謝姓犯嫌及被害人的黑色側背包，警方當場逮捕謝嫌，並追回5萬餘元的貨款。

警方偵訊謝嫌坦承因為在外欠債，才會走歹路去偷路邊錢包，訊後依觸犯竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。巧合的是，謝嫌偷了水果攤商錢包，又去買水果，藏身處還有幾顆大西瓜，令員警及被害人啼笑皆非。

▲謝姓慣竊偷水果店老闆放在貨車上背包，3小時候落網。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人接獲警方通知到派出所領回遭黑色側背包時，表示沒想到員警不到3小時就找回心心念念的吊飾及背包，拿回5萬餘元，除了感謝之外，不斷直呼「太神了吧！」並表示再也不敢不關車窗了。文山二分局也提醒民眾，財物應隨身攜帶，並秉持「財不漏白」的原則，才不會讓肖小有機可乘。

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