民眾黨被剿滅危機感？柯文哲：民進黨瞧不起藍　籲實事做完再鬥爭

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

美國總統大選將於11月5日登場，外界看好前總統川普當選機率高，但川普一句「若要美國提供保護，台灣應該付錢」言論，引發台灣各界擔憂。面對民進黨政府是否準備川普當選後的局面，民眾黨主席柯文哲18日直言，就算川普沒當選，民進黨也沒準備，不幹實事；被問到有無民進黨想剿滅民眾黨的危機感？柯文哲坦言「有」，因為民進黨瞧不起國民黨。

柯文哲18日接受網路節目《大大平評理》訪問，並且於晚間在YouTube播出。面對美國總統大選議題，主持人平秀琳詢問，川普跟拜登對台灣態度是否不同？柯文哲表示「不一樣」，川普比較不可預測，拜登還是比較按牌理出牌，所以才叫「黑天鵝（黑天鵝事件，意指沒人能預測到的極端事件）」。

平秀琳追問，如果川普當選，民進黨政府準備好了嗎？柯文哲笑說，「呵呵，他（川普）沒有當選，民進黨也沒準備啊！」並反問倘若現在防空警報響了，知不知道要躲在哪裡？民進黨就是不幹實事。

隨後，柯文哲也談及擔任台北市長期間，去過台北市政府在戰爭時的臨時中心，並花好幾千萬重新整修，「奉勸民進黨請坐正事、實事求是，鬥爭也可以，至少實事做完後要鬥爭再鬥爭，實事不幹，每天搞這個實在是⋯」

至於會不會有民進黨在剿滅民眾黨的危機感？柯文哲直言「有啊！因為他（民進黨）很瞧不起國民黨。」民眾黨雖然很小，但民進黨覺得最難纏的還是民眾黨，不過不會有危機感，因為自己沒做壞事，所以就是見招拆招。