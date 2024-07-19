8成民意反廢死　藍委要大法官別侵權：最終可公投決定

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8成民意反廢死　藍委要大法官別侵權：立院若未決「可公投決定」

▲▼王世堅出席「貫徹公道正義責任論廢死刑不具合理性公聽會」。（圖／實習記者歐承翰攝）

▲民團今舉辦「貫徹公道正義責任論廢死刑不具合理性公聽會」。（圖／實習記者歐承翰攝）

實習記者歐承翰／台北報導

今（19日）中華人權協會舉辦「貫徹公道正義責任論廢死刑不具合理性」公聽會，國民黨立委許宇甄指出，有8成的民意反對廢死，建議大法官應三思而行，若是做出「死刑違憲」的判決，恐會造成社會反彈，再者死刑存廢是立法院的事，大法官不應侵權，即便立院未決，也應交由人民公投決定。國民黨立委洪孟楷也說，政府應聆聽人民的聲音，而不是依意識形態做事。

許宇甄表示，我國會經過嚴格的審判才會判處死刑的案例，通常是罪大惡極、殺害親人、兒童，甚至是連續殺人案，結果民進黨政府和大法官卻考慮宣布死刑違憲，這對於被害人或是家屬皆是沈痛的打擊。

「死刑的存在不是對加害者的憎恨，而是社會公平正義的表彰」許宇甄說，死刑的存在能夠讓民眾安居樂業，免於死刑犯遭釋放時心生恐懼。她認為，要維護社會秩序的安全應該要有這樣的法律。

許宇甄說明，憲法法庭釋字第194、263和476號的解釋，三個解釋皆明確顯示，死刑不違憲，甚至在2010年曾對於死刑改進的申請釋憲案也不受理，代表是合憲的。她強調，「死刑的廢存是立法委員的工作，大法官不該侵害立法權」，應該相互尊重，避免院際上的衝突。

許宇甄提到，市面上已有多份「死刑存廢」民調，國家發展委員會在2016年做的民調顯示，有88%的民眾反對廢死；近期中華人權學會的民調顯示，有83%的民眾反對廢死，甚至台灣民意基金會在5月的民調也顯示，84.6%的人反對廢死，63.3％的人不贊成大法官做出「死刑違憲」的判決。她主張，死刑存廢應交由立法院決定，若社會大眾認為立法機關不能決定，那就應該交由公投決定。

洪孟楷說，國民黨堅定立場就是反對廢除死刑，支持法官三審定讞更嚴謹客觀公正，但不該廢除死刑　尤其現在高達8成民意不贊成廢除死刑。他也提到，全世界法治國家都是由立法院決定死刑存廢，沒有一個國家是由大法官做釋憲，死刑存廢應該是最高民意機關的國會一起制定跟修正，若要修正可以　但絕對是由立法院發動，過去10年民調有高達8成民意支持死刑，這是法律最後一道防線，也是給被害者一個正義。

許宇甄呼籲，民進黨政府和大法官，現在每份民調皆有8成的民意反對廢除死刑，大法官應該三思而行，尊重社會的公平正義，若是做出「死刑違憲」的判決勢必會引起社會反彈。

洪孟楷痛批，現在台灣百業待舉，太多民生和詐騙議題，這些犯罪能不能有效打擊源頭，剔除這些犯罪，才是現在政府應進一切努力去做的事情，若政府搞錯重點，一直要廢除死刑，將和人民距離相距太遠。政府應該聽到人民的聲音，而不是依政治形態做事。

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