可不可女店員「裝馬桶水給老師喝」黑歷史被挖！同學：整天作亂

▲有網友翻出女店員的黑歷史。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店的范姓女店員，「吐口水攪弄寒天」惡搞客人，一旁同事錄下全程PO網，被大肆肉搜撻伐，總公司、加盟主、受害者都揚言提告。有網友爆料，該名女店員風評本來就不好，曾跟一群同學裝馬桶水「調飲料」，要給老師喝，還在廁所玩水導致大淹水，讓打掃班級超崩潰。

有網友在Threads爆料，「原來她高中就有調飲的才華，去可不可上班前的練習」，照片中可以看到她跟其他同學蹲在馬桶邊，旁邊的女同事把馬桶水裝在塑膠袋裡，她則開心自拍比YA，「她們在做飲料給老師喝」。原PO傻眼表示，「天啊，我到底看了什麼，監獄調酒師，入獄後有工作了」。

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▲同學爆料。（圖／翻攝自Threads）



另外，有網友在留言區爆料，「去年他們班的同學把廁所排水口堵起來，把水龍頭開到最大，導致廁所淹水，班級掃到要瘋，監視器出來，他們班的就是最後進去廁所的，他們就賭說監視器沒對著廁所拍，沒輒，反正他們班導到最後也管到無力了吧，學校都教不了那就社會來教，期待那群整天作亂的下場，希望你們這群人有看到喔，普科引以為......（就不說了，絕對不是引以為榮，不要這麼沒腦）」。

貼文曝光，許多人超傻眼，「踢到鐵板了，學校沒學會的，社會教育妳」、「支持告下去殺雞儆猴」、「她是我國小同學，真的不知道什麼時候變得這麼瞎的」、「18歲負債450萬贏過99%的高中生」、「教到這種猴真的很衰，事實證明猴子進化還是不如人」、「靠！馬桶水欸」。

▼女店員「吐口水抓珍珠」做飲料。（圖／翻攝Threads）

