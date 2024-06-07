女子拒絕「潛規則」遭主管威脅　她崩潰直呼：已有2同事被睡

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南通一名王姓女員工近日爆料，自己的主管不斷藉由飯局、出差來暗示她想發生關係，不斷問著「OK嗎？」該女子多次拒絕，竟遭到開除威脅，對方甚至警告「妳要學會聰明」，讓她氣得公開對話紀錄。

據《紅星新聞》報導，遭女員工指控的楊姓主管對此回應，「那天我跟客戶喝酒喝多了，說了幾句話也不嚴重，實際上從來也沒發生過這些行為，她現在拒絕跟我溝通，我是誠摯地在向她道歉，她不接受嘛。」

▲楊男多次邀約女員工。（圖／翻攝自微博，上同）

根據該女員工公開的對話紀錄顯示，楊男多次傳送邀約訊息，「妳能陪我嗎？假如出去的話」、「撇除同事們，妳跟我吃飯行不」、「妳陪我出個差，後面的事相信妳懂的，OK？妳看行不」。

該女員工表示，「他就是要潛規則我，我當時也拒絕了，然後他就開始對我說『工作妳不要幹了』，甚至把我從工作群組中踢除了，辦公室裡幾個女員工，有2個已經被他睡了。」

▲女子拒絕潛規則反遭對方警告。（圖／翻攝自微博，上同）

楊男辯稱，王姓女員工將此事告知他的妻子，已影響自己的家庭，「公司是因為輿論壓力才將她開除，不是我所為。」

據悉，該女員工的丈夫將對楊男提告。目前該公司尚未公開對外說明此事。

▲女員工的丈夫發現此事。（圖／翻攝自微博）





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