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女團推手涉性騷！摟抱女員工又摸臀　傳酥胸片噁喊：寶貝想你

▲▼男子騷擾女理髮師豪不愧疚：誰叫她不穿內衣（圖／取自免費圖庫pexels）

▲經紀公司總經理5度性騷擾女員工，與公司連帶賠償100萬元。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台中報導

一名娛樂經紀公司55歲詹姓總經理兼實際負責人，被女員工提告控訴遭6度性騷擾，甚至詹妻聽聞非但未阻止，還袒護丈夫，求償120萬元。詹男雖辯稱一切是「基於父愛」所為，台中地院認其中5次已屬性騷擾，判賠100萬元。

據了解，詹男30年前為某街舞舞團成員之一，該團更被譽為「街舞團始祖」，屆齡退休前正好遇到過去舞團老友們，燃起過往夢想，因而開設經紀公司，致力於推動年輕人街舞風氣，曾應邀參與某次雙十國慶的活動，邀請上百名高中生表演，還與別間公司合作推出女團，推廣台灣偶像可說是不遺餘力。

然而，一名公司女員工小雪（化名）去年提告詹男，控訴詹身為她的直屬主管卻不斷騷擾，雖告知同時為公司負責人的詹男妻子，卻未加以制止，還袒護稱將她「視為小孩才會如此」，她只好於2021年12月至2022年9月期間親自蒐證。

小雪舉證稱，2021年12月20日晚間，被要求陪同詹前往廠商餐敘，明知她胃發炎，卻不斷灌酒，更趁機抱摟，並將手伸進她衣服內摸背部；2022年4月29日上班遭摸臀、摟腰、拉手；因未接到詹男電話，隔日凌晨收到質問訊息「突然就很想你，想找你說說話啦！」。

還包括曖昧傳訊喊「寶貝，我也想吃豆花」，旋即傳送以女性在吃豆花但鏡頭卻著重在拍攝女性胸部，露出乳溝之影片給小雪；小雪獨自在辦公室遭詹男從後方熊抱；無視其他同事在場，趁經過時出手摸腰臀，總計6次性騷擾。

詹男主張，傳訊息、熊抱是基於父愛所為，因雙方情感交惡，小雪才誣指為性騷擾，傳送乳溝影片是玩笑話，其他行為則屬於小雪的片面指述，請求駁回。

▲▼印度一名男子多次電話騷擾陌生女子，最後狠遭活活打死。（示意圖，非本人／取自Pixabay）

▲詹男曾傳訊女員工喊「想你」、「寶貝」，並傳送女性露乳溝吃豆花的畫面。（示意圖，非本案當事人／取自Pixabay）

法官認為，詹男為55歲的已婚男性，與小雪為主管和員工關係，成年男女之間相處應有分際，互相尊重，深夜傳訊稱「想你」顯與公司業務無關，反倒充滿曖昧及騷擾意味，難認為基於父愛而做的舉動。

傳送露女性露溝吃豆花影片部分，詹雖辯稱畫面中女子是公司培訓的啦啦隊成員，且員工皆已習慣類似該影片的內容，法官認為縱然屬實，也是病態不健康將女性身體物化之單一公司價值觀，亦不能作為性騷擾之正當理由，且小雪當下已明確表示「很不舒服」，詹卻漠視回覆「你不覺得很好笑嗎？(笑臉表情)」，故小雪主張遭冒犯性騷擾自屬有據。

另外，加上辦公室監視器畫面、同事證詞、對話紀錄等證據等，足認小雪總共遭受5次性騷擾，而公司未在小雪提出遭性騷的任職期間，提出任何有關性騷擾之事前具體防範措施或監督機制，因此判賠詹男與經紀公司之法定代理人詹妻連帶賠償100萬元為適當。可上訴。

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