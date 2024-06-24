女員工「被迫穿女僕裝」幫老闆慶生！家電大廠被轟爆　急刪照片

▲女員工被迫穿女僕裝表演。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

國內某間知名家電大廠日前爆出爭議，有多名女員工被迫穿上女僕裝幫老闆慶生，官方粉絲團也曬出一系列活動照片。對此，大票網友洗版高調，怒喊「請社會大眾加以譴責，拒絕職場性騷擾！」另外，在掀起輿論撻伐後，粉專已刪除相關照片及文章。

一名網友在Dcard發文，怒指「近期，某家電公司女員工被迫穿著女僕裝，參加公司慶祝老闆生日的活動，女性職員們只獲悉參與表演活動且獲得額外獎勵，但沒有透露任何關於服裝要求的細節，直到活動當天，主管們給予她們Cosplay的女僕服裝請她們換上，有幾位女性員工對於這樣的要求感到不舒服並拒絕，其他女性員工只能硬著頭皮換上。」

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原PO直言，「扮演的女職員們心情複雜，覺得明明就是來公司上班，為何參與活動要穿著不符合工作規範的服儀？而當日在場有多位男性主管與同事，自得其樂地看著這些年輕的女性職員們穿著這樣的服裝，竟感到自豪及開心。」

不僅如此，官方粉絲團事後還高調分享照片，這讓她忍無可忍，「這家上櫃上市的家電業，行為表現讓人反感，工作職場所的性別不平等的對待，物化女性令人作噁。請社會大眾加以譴責，拒絕職場性騷擾！」

對此，網友們也紛紛回應，「不敢想像被迫穿這種衣服跳舞，然後還要被底下比自己年紀大兩倍的阿伯們拍照，那陰影有多深」、「超噁的，這家公司男的和主管都爛，勞工局要硬起來，這種應該要公開上媒體，讓沙豬主管見光死啦，希望媒體上發燒」、「幫高調！到底什麼年代了還敢這樣子」、「真可憐...主管的想法卻要員工去承擔」、「噁爆，原地離職」。