遭詐22萬！醫院女員工報案竟被「官方嚴懲」　扣45萬獎金暫緩晉升

▲大陸一名醫院女員工因被詐騙報案，不料竟因此遭扣除獎金、暫緩晉升。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

中國浙江省文成縣日前發生一起離奇詐騙案，一名醫院女員工遭遇電信詐騙，報案後竟然反遭到扣除獎金、暫緩晉升。據當地醫護人員表示，該員工被詐騙的案件已移交刑偵部門，然而，衛生健康局卻對她及所屬醫院進行「批評處理」，消息一出，引起社會關注。

據陸媒《澎湃新聞》報導，該名醫院女員工於5月28日報案稱，她的一名國外的朋友透過微信聯絡她借錢買機票，由於對方是認識很久的朋友，因此她便放下戒心向對方轉賬，事後才發現是朋友的帳號被盜，她因此被騙4萬9680元人民幣（約22萬元台幣）。

▲衛生健康局卻對女員工及所屬醫院進行「批評處理」。（圖／翻攝自微博）

然而，女員工在報案後，不僅遭到扣除獎金、暫緩晉升，連工作的醫院都被官方下令懲罰。根據文成縣衛生健康局的文件顯示，縣衛健局全縣通報批評，對該職工和所在醫院均予以處罰。其中，涉事醫院被扣除績效獎10萬元人民幣（約45萬元台幣），並取消2024年度評優評先資格；女員工則被扣除績效獎約1000元人民幣（約4459元台幣），同樣失去2024年度評優評先資格，且2年內暫緩職級晉升。

對此，有轄區派出所工作人員證實，5月28日該派出所接獲關於文成縣人民醫院職工被騙錢的警情，目前案件已移交到縣公安局刑偵部門。至於民眾質疑遭詐騙後報案卻反被通報處罰「不合規且於法無據」，溫州市衛健委值班人員表示，會把來電反映的關於此事的情況向領導者匯報，進行核查。