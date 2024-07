「右耳包紮」成川粉最新流行　支持者致敬嗨喊：我們愛他

▲川粉右耳包紮致敬川普。(圖/達志影像/美聯社,下同。)

記者吳美依/綜合報導

美國前總統川普遭暗殺未遂後,右耳上緣被子彈擦傷,他因此必須包著紗布亮相。沒想到,支持者們紛紛仿效,作為一種致敬與團結的象徵,也有人說,此舉是為了讓川普知道「我們有多愛他」。

共和黨全國代表大會(下稱全代會)15至18日在威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)舉行,現場許多人使用白布、棉花、紙片、美國國旗貼紙,把右耳包裹起來,宛如一股新時尚潮流。

not trump supporters wearing ear bandages in solidarity with trump pic.twitter.com/yYHmH5nC3a