「右耳包紮」成川粉最新流行　支持者致敬嗨喊：我們愛他

▲川粉右耳包紮致敬川普。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普遭暗殺未遂後，右耳上緣被子彈擦傷，他因此必須包著紗布亮相。沒想到，支持者們紛紛仿效，作為一種致敬與團結的象徵，也有人說，此舉是為了讓川普知道「我們有多愛他」。

共和黨全國代表大會（下稱全代會）15至18日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行，現場許多人使用白布、棉花、紙片、美國國旗貼紙，把右耳包裹起來，宛如一股新時尚潮流。

not trump supporters wearing ear bandages in solidarity with trump pic.twitter.com/yYHmH5nC3a — shit you should care about (@SYSCAbout) July 18, 2024

亞利桑那州代表尼格利亞（Joe Neglia）向CBS表示，他相信世上所有人很快也會跟上潮流。他還跟《福斯新聞》說，「昨天他進場時，全場的愛都爆發了。我想，我可以做些什麼表揚真相呢……我戴上繃帶，只是為了向川普致敬，並且表達對他的同情與團結。」

▲川粉之間掀起新的時尚潮流。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



另一名亞利桑那州代表麥克斯（Ray Michaels）向《美聯社》表示，「我們意識到，這是一場原本不應該發生的悲劇，而我們希望川普知道，我們會陪他一起渡過一切。」德州代表卡本特（Jackson Carpenter）則向《華盛頓郵報》指出，這是「政治暴力在美國不可接受」的象徵。

《歐洲新聞》寫道，支持者認為，川普倖存是因為「神聖的干預」，前總統本人也說，「上帝阻止了難以想像的事情發生」。除了耳朵包紮以外，也出現以川普槍擊與倖存為主題的大量周邊。