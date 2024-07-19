會面前美助卿羅伊斯　國民黨代表團談「台灣選罷法修法」

▲國民黨代表團會面前美國助卿羅伊斯 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨代表團參與2024共和黨全國代表大會RNC，今（19日）進入重頭戲的第四天，參加總統提名人川普演說，而下午跨黨派代表團、外交部與前國務院教育及文化助卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）等共和黨代表會面，談及台美文化、教育深化的期許，以及近期我國選罷法修法等相關議題。

國民黨提到，瑪麗羅伊斯夫婿是長期最友台的前聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤，也代表朱立倫主席，向羅伊斯伉儷表達最誠摯的問候，感謝他們長期對台灣的支持。

國民黨說明，過去朱立倫訪洛杉磯，曾剛下飛機抵達飯店即與羅伊斯對談，互動密切；美國國會訪問團訪台，羅也與朱立倫多次互動，針對台美關係、經貿交流、政黨外交等議題深入對談，雙方長期關係良好，有深厚友誼。因此，此次見面特別親切熟悉。

國民黨透露，席間瑪麗羅伊斯也分享她在川普政府底下的台美教育計畫「傅爾布萊特學者交流計畫（Fulbright Scholarship)」，席間凌濤提及他曾獲選傅爾布萊特獎學金，雖然後來行程未能參與，但今年五月他再度參與美國國務院「ACYPL領袖計畫」，恰巧瑪麗羅伊斯也曾受選為ACYPL成員兩次，雙方分享經驗，對推動交流深感支持。

另，訪團成員駐美代表處秦日新、青年代表羅雍勝、康晉瑜也觀察，針對即將到來的11月美國總統選舉，討論美台選舉的選民資料保存方式，相較美國的選民資料公開透明兩黨皆可取得，台灣則由政府保存；另外討論到「不在籍投票（Absentee Voting），美國在疫後也曾出現「幽靈投票」、「非美國公民投票」的情況，共和黨強調落實選民查驗工作，已成為今年美國大選重要議題，此情形與近期我國選罷法修法中有關連署格式，以及如何確認是本人連署問題的討論，似有異曲同工之處。