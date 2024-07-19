　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會面前美助卿羅伊斯　國民黨代表團談「台灣選罷法修法」

▲▼ 國民黨代表團會面前美國助卿羅伊斯 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨代表團會面前美國助卿羅伊斯 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨代表團參與2024共和黨全國代表大會RNC，今（19日）進入重頭戲的第四天，參加總統提名人川普演說，而下午跨黨派代表團、外交部與前國務院教育及文化助卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）等共和黨代表會面，談及台美文化、教育深化的期許，以及近期我國選罷法修法等相關議題。

國民黨提到，瑪麗羅伊斯夫婿是長期最友台的前聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤，也代表朱立倫主席，向羅伊斯伉儷表達最誠摯的問候，感謝他們長期對台灣的支持。

國民黨說明，過去朱立倫訪洛杉磯，曾剛下飛機抵達飯店即與羅伊斯對談，互動密切；美國國會訪問團訪台，羅也與朱立倫多次互動，針對台美關係、經貿交流、政黨外交等議題深入對談，雙方長期關係良好，有深厚友誼。因此，此次見面特別親切熟悉。

▲▼ 國民黨代表團會面前美國助卿羅伊斯 。（圖／國民黨文傳會提供）

國民黨透露，席間瑪麗羅伊斯也分享她在川普政府底下的台美教育計畫「傅爾布萊特學者交流計畫（Fulbright Scholarship)」，席間凌濤提及他曾獲選傅爾布萊特獎學金，雖然後來行程未能參與，但今年五月他再度參與美國國務院「ACYPL領袖計畫」，恰巧瑪麗羅伊斯也曾受選為ACYPL成員兩次，雙方分享經驗，對推動交流深感支持。

另，訪團成員駐美代表處秦日新、青年代表羅雍勝、康晉瑜也觀察，針對即將到來的11月美國總統選舉，討論美台選舉的選民資料保存方式，相較美國的選民資料公開透明兩黨皆可取得，台灣則由政府保存；另外討論到「不在籍投票（Absentee Voting），美國在疫後也曾出現「幽靈投票」、「非美國公民投票」的情況，共和黨強調落實選民查驗工作，已成為今年美國大選重要議題，此情形與近期我國選罷法修法中有關連署格式，以及如何確認是本人連署問題的討論，似有異曲同工之處。

ET快訊
快訊／恐嚇「黑鷹滅青鳥」！　董念台遭移送
川普嗆收保護費　美參議員爆：他勝選還是會挺台灣
快訊／川普演說再提台灣！
劉濤急飛美國「見鄭佩佩最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽
快訊／綠電起飛！　股價跳空漲停鎖死
可不可女店員爆「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖
墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼
鄭佩佩曾嫁台灣富商！　懷胎8次流產4次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幼兒園案延燒蔣萬安今道歉　議員：應提實際作為保護孩童

會面前美助卿羅伊斯　國民黨代表團談「台灣選罷法修法」

幼兒園性侵案燒！北市前後任市長道歉　綠委籲：盡速提供孩子諮商協助

盧新榮：民進黨是扼殺花東交通建設元凶　更是造謠阻擋交通建設黑手

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

MeToo後教學生防身術　范雲揭戲曲學院盲點：權勢性侵是因不敢發聲

總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

紅牌重機對撞大貨車　騎士「右腳分離」亡

幼兒園案延燒蔣萬安今道歉　議員：應提實際作為保護孩童

會面前美助卿羅伊斯　國民黨代表團談「台灣選罷法修法」

幼兒園性侵案燒！北市前後任市長道歉　綠委籲：盡速提供孩子諮商協助

盧新榮：民進黨是扼殺花東交通建設元凶　更是造謠阻擋交通建設黑手

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

MeToo後教學生防身術　范雲揭戲曲學院盲點：權勢性侵是因不敢發聲

總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

幼兒園案延燒蔣萬安今道歉　議員：應提實際作為保護孩童

【廣編】CUPETIT卡柏蒂業界首創「ESG 碳中和」禮盒　公益＋ESG企業送禮加分

白天賣麵夜晚搖身古典酒吧！高雄買醉暢聊秘境　叻沙湯頭濃郁不膩口

陸多地推「清涼」共享腳踏車　坐墊「黑色換銀色」溫度直降30度

快訊／發簡訊恐嚇立委「黑鷹滅青鳥」！人抓到了　今移送北檢

兒娶「前空服員妹」妻狂吃醋他累炸　網轟爆：沒敲你頭不錯了

捷運岡山車站RK1東基地招商　在地揭1問題恐致建商觀望

被多收1萬日圓！在日台灣店員曝「觀光客必去2地」：店家常多收

妹子吹冷氣「1舉動」整棟電費噴9000元　內行搖頭：很耗電

18縣市高溫警示　3地亮紅燈飆38度

政治熱門新聞

快訊／北市狼師案延燒　蔣萬安鞠躬致歉：盡全力彌補

誰繳給誰？柯：是美要給台保護費

鄭文燦弊案成代表作！　桃檢察長明年卸任調職

落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

被剿滅危機感？柯：綠瞧不起藍

平潭航線難恢復　陸委會：風浪大常出不了海

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

快訊／「狼師案」燒向柯文哲！　民眾黨認了：確實有值得檢討之處

批賴恐嚇　柯：把國家搞垮就是這樣

太魯閣天祥步道拚年底局部開放　砂卡礑及燕子口「7年後再見」

台電狂虧因8成火力發電　監院檢討

「新竹雙長」都涉貪　高虹安心情曝

《新住民基本法》通過　陸委會：有隱憂

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

更多熱門

相關新聞

川普17歲超正孫女助選走紅　超強職業曝

川普17歲超正孫女助選走紅　超強職業曝

美國前總統川普躲過暗殺驚魂後出席共和黨全國代表大會，川普家族也紛紛到場加油打氣。期間，17歲的孫女凱伊（Kai Trump）上台發表了演講，亮麗的外表和風趣的言辭瞬間擄獲眾人的心，令她在一夕間聲名大噪，而網友們也發現，年紀輕輕的凱伊居然還是一名高爾夫球選手，直呼「真的有川普的家族基因」。

她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

北轉角度成關鍵！美模式預測「颱風路徑朝台灣」　下周可能發海警

北轉角度成關鍵！美模式預測「颱風路徑朝台灣」　下周可能發海警

美議員：相信「川普堅定挺台」

美議員：相信「川普堅定挺台」

關鍵字：

美國國民黨選罷法

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出2大條件

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

梁軒安回應舔xx認了是他本人　

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面