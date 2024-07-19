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冷氣「發芽長草」還能吹！　日本專家認證1成因：很罕見

▲▼冷氣機「發芽長草」還能吹！　日本專家認證：很罕見。（圖／翻攝X@n4no_penguin）

▲日本網友家的冷氣「發芽長草」，還能繼續吹。（圖／翻攝X@n4no_penguin）

記者吳美依／綜合報導

炎炎夏日，許多人打開空調，對抗酷暑。日本一名網友卻發現，自宅冷氣機竟然「發芽長草」，而且還能正常運轉，就連專家都坦言非常罕見，推測可能是晾乾濾網時，風吹來的種子附著在上面了。

網友「@n4no_penguin」在X發文表示，下班回家後，由於氣溫實在太高，他熱到直接站在空調前吹風，這才發現冷氣長草。

網友們紛紛留言，「驚人的生命力」、「是不是有鳥在外面築巢」、「令和版的傑克與魔豆」、「幫它取個名字吧，我很期待它會長成什麼。」也有人開玩笑說，「躲在室內自給自足也不是夢了。」

「@n4no_penguin」透露，房間位於二樓，冷氣機則是14年前購買的富士通冷氣。他也不知道這究竟是什麼植物，不過空調依然正常運轉著，效果非常良好。

「櫻花清潔服務」專門從事冷氣機全機拆洗服務，公司代表、空調清潔專家小栗崇裕接受日媒《まいどなニュース》採訪時坦言，他每年經手逾千台冷氣，經常看見室內外機出現昆蟲，包括蟑螂、蛞蝓、螞蟻、甚至蜂巢，卻第一次看見冷氣長草。

小栗崇裕推測，可能是清洗與晾乾濾網時，上面附著了被風吹來的種子，植物生長發芽後，就從機殼縫隙竄出。又或者，先前清洗冷氣機外殼時，不小心讓植物種子掉落機內。如果把草拔掉，應該就可以連根拔除，不過需要把冷氣全部拆開，才能找到根源在哪裡。

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