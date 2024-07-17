　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不是食物中毒！溫州一家5口吃完晚餐「全掛急診」　醫揪出原因

▲桃園市張姓男子今年2月間到桃園市某醫院急診室就醫，卻與醫護人員起爭執，涉嫌摔破其工作檯水壺，還掐住護理師頸部造成傷害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲溫州一家五口在家聚餐，關冷氣又用瓦斯爐煮飯，最後導致5人全都一氧化碳中毒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

浙江溫州有一家五口日前在家聚餐，沒想到吃完飯以後，家人陸續出現頭痛、噁心、嘔吐等症狀，最後全都被送到溫州市中西醫結合醫院治療。原先一家人都以為是食物中毒，沒想到檢查後結果令人驚呆，竟是一氧化碳中毒，而他們經過醫師解釋，也才逐漸回想起原因，竟是吹冷氣煮飯害的。

綜合陸媒報導，這家人日前晚上在家中聚餐，大家一起煮飯、享用美食，沒想到等聚餐結束、隔天凌晨4、5點左右，大家陸續出現頭痛、噁心、嘔吐等症狀，最後只能抱團前往溫州市中西醫結合醫院就診。

原先一家人都以為是食物中毒，沒想到經過檢查以後，才知道大家都是一氧化碳中毒。經過醫師的解釋，一家人才回想起來，原來他們當時在家中煮飯，因為天氣炎熱，於是關閉窗戶、打開冷氣，在密閉空間內使用瓦斯爐。

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲溫州一家五口在家聚餐，關冷氣又用瓦斯爐煮飯，最後導致5人全都一氧化碳中毒。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

醫師對此推斷，可能就是因為在密閉空間用瓦斯爐，導致含氧量下降，發生燃燒不充分的情況，進而產生大量一氧化碳，當時室內通風又不良，才讓一家人意外中毒。

對此，溫州市中西醫結合醫院急診科主治醫師池東表示，急性一氧化碳中毒，是在一定時間內吸入大樣一氧化碳，導致的急性缺氧疾病，症狀以腦缺氧為主，一旦一氧化碳進入血液，就會迅速與血紅蛋白結合，形成碳氧血紅蛋白，阻止氧氣、血紅蛋白結合，導致血紅蛋白失去攜氧能力，從而引發器官缺氧。

池東提醒，無論是夏季還是冬季，都要防範一氧化碳中毒，尤其是使用瓦斯爐等燃燒設備時，一定要確保通風良好。若懷疑自己一氧化碳中毒，應立即離開可能的汙染區域，去呼吸新鮮空氣，並打開窗戶、增加通風，且無論症狀輕重，都建議盡快就醫。

ET快訊
特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光
可不可口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身：罵人看清楚啦
徐巧芯大姑涉詐「全推給丈夫」　婆婆找人頂罪：女兒不能吃苦
可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」　律師點關鍵：不是道歉就
快訊／杜秉澄突激動手抖「全部認罪」
快訊／鄭文燦涉貪「台塑重臣楊兆麟」1000萬交保　高院裁定撤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不是食物中毒！溫州一家5口吃完晚餐「全掛急診」　醫揪出原因

雲南玉溪向東西部台商招手　位居RECP經濟效應提升產業優勢

促進汽車消費！　中國限購城市相繼「放寬限制」

江西南昌一建築物坍塌「致1死」　附近居民嘆：已是老房子

手搖店員被客訴！霸王茶姬竟「大字報」貼出個資　挨批好大威風

規模最大！兩岸800人PK橄欖球友誼賽　台隊伍獲男子15人制冠軍

河南暴雨猛灌「電梯」！水深到腿部…受困母女狂按求救鈴

怒斥美國對台軍售　陸外交部：暫停舉行新一輪中美軍控磋商

陸直播主不好當！主播嘆半年收入僅1.6萬　時長不夠被索賠425萬

陸資金融機構要求部分駐港員工「退還獎金」！金額最高達千萬

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

不是食物中毒！溫州一家5口吃完晚餐「全掛急診」　醫揪出原因

雲南玉溪向東西部台商招手　位居RECP經濟效應提升產業優勢

促進汽車消費！　中國限購城市相繼「放寬限制」

江西南昌一建築物坍塌「致1死」　附近居民嘆：已是老房子

手搖店員被客訴！霸王茶姬竟「大字報」貼出個資　挨批好大威風

規模最大！兩岸800人PK橄欖球友誼賽　台隊伍獲男子15人制冠軍

河南暴雨猛灌「電梯」！水深到腿部…受困母女狂按求救鈴

怒斥美國對台軍售　陸外交部：暫停舉行新一輪中美軍控磋商

陸直播主不好當！主播嘆半年收入僅1.6萬　時長不夠被索賠425萬

陸資金融機構要求部分駐港員工「退還獎金」！金額最高達千萬

月經來能吃冰嗎？　中醫點名「2種人」別吃為妙

《我父英風》悲慟告別父親　釋寬謙為「剃頭」私密畫面猶豫1年半

柯震東、舒華IG留言竟遭瞎傳熱戀中！　Cube火速發聲：無事實根據

惹怒「大進滿」家屬？　陸委會澄清：是為了協助送藥而聯絡

川普選擇范斯當副手　分析：對中國將採取強硬政策

統一取得Yahoo台灣電商8成股份　獲得營運主導權

驚心一刻！天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下駭人畫面

5種食材幫補膠原蛋白　低熱量還免怕胖

不是食物中毒！溫州一家5口吃完晚餐「全掛急診」　醫揪出原因

路透：菲中將建立新溝通管道　處理南海爭端

１１歲弟搭電梯下墜　冷靜自救成功脫逃

大陸熱門新聞

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫「逃命狂奔」

9歲兒嗆寧做工不讀書　搬2天鋼筋老實了

2遊客接連拍到長牛角的蛇嚇傻！動物學家解答

媽參加4天3夜桂林遊「團費180元」！兒直接報警

點黃燜雞米飯吃出一整隻燉爛老鼠　顧客：我快吃完了

強力噴泉突沖出！射穿6歲女童下體

黃金價格創歷史新高　他秒掃貨近90萬元金條

玉溪高原游泳館曝光！中華台北游泳隊也來集訓

「張志傑」離世14天！印尼羽協不再負責

百萬網紅連三場直播都無人下單　廠商斥詐騙提告

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

繼BMW後！奧迪、賓士也「退出價格戰」

OL吃毒菇斷片！隔日「夢遊」到公司堅持上班.

更多熱門

相關新聞

女主人莫名頭痛　2歲哈士奇報恩救命

女主人莫名頭痛　2歲哈士奇報恩救命

美國印第安那州一名女子9個月前從收容中心救出2歲哈士奇作為寵物，沒想到自己後來也被寵物犬救命，她表示，她那天在家時莫名覺得頭痛、想睡，要不是寵物犬一直纏著她出門，她很有可能死於一氧化碳中毒。

4類食物不適合帶便當！營養師：別有「剩菜再帶」的想法

4類食物不適合帶便當！營養師：別有「剩菜再帶」的想法

開冷氣避免滴水污染及擾鄰　限期未改善最高罰6千

開冷氣避免滴水污染及擾鄰　限期未改善最高罰6千

32度沒吹冷氣「電費驚呆5000人」　親友傻：你很誇張

32度沒吹冷氣「電費驚呆5000人」　親友傻：你很誇張

7旬翁不開冷氣！體溫飆破43°C倒地

7旬翁不開冷氣！體溫飆破43°C倒地

關鍵字：

食物中毒一氧化碳中毒煮飯冷氣密閉空間

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

竹北天坑挖出2.5億貪污案！工務處長藏寶圖找到1483萬現金

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面