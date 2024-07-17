不是食物中毒！溫州一家5口吃完晚餐「全掛急診」　醫揪出原因

▲溫州一家五口在家聚餐，關冷氣又用瓦斯爐煮飯，最後導致5人全都一氧化碳中毒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

浙江溫州有一家五口日前在家聚餐，沒想到吃完飯以後，家人陸續出現頭痛、噁心、嘔吐等症狀，最後全都被送到溫州市中西醫結合醫院治療。原先一家人都以為是食物中毒，沒想到檢查後結果令人驚呆，竟是一氧化碳中毒，而他們經過醫師解釋，也才逐漸回想起原因，竟是吹冷氣煮飯害的。

綜合陸媒報導，這家人日前晚上在家中聚餐，大家一起煮飯、享用美食，沒想到等聚餐結束、隔天凌晨4、5點左右，大家陸續出現頭痛、噁心、嘔吐等症狀，最後只能抱團前往溫州市中西醫結合醫院就診。

原先一家人都以為是食物中毒，沒想到經過檢查以後，才知道大家都是一氧化碳中毒。經過醫師的解釋，一家人才回想起來，原來他們當時在家中煮飯，因為天氣炎熱，於是關閉窗戶、打開冷氣，在密閉空間內使用瓦斯爐。

▲溫州一家五口在家聚餐，關冷氣又用瓦斯爐煮飯，最後導致5人全都一氧化碳中毒。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



醫師對此推斷，可能就是因為在密閉空間用瓦斯爐，導致含氧量下降，發生燃燒不充分的情況，進而產生大量一氧化碳，當時室內通風又不良，才讓一家人意外中毒。

對此，溫州市中西醫結合醫院急診科主治醫師池東表示，急性一氧化碳中毒，是在一定時間內吸入大樣一氧化碳，導致的急性缺氧疾病，症狀以腦缺氧為主，一旦一氧化碳進入血液，就會迅速與血紅蛋白結合，形成碳氧血紅蛋白，阻止氧氣、血紅蛋白結合，導致血紅蛋白失去攜氧能力，從而引發器官缺氧。

池東提醒，無論是夏季還是冬季，都要防範一氧化碳中毒，尤其是使用瓦斯爐等燃燒設備時，一定要確保通風良好。若懷疑自己一氧化碳中毒，應立即離開可能的汙染區域，去呼吸新鮮空氣，並打開窗戶、增加通風，且無論症狀輕重，都建議盡快就醫。