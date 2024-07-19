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男子搭印度航空「拒吃飛機餐」遭通報！　攔查驚見腸內藏黃金

▲▼印度航空波音787客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度航空有乘客走私黃金遭攔查。（資料照／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

印度航空AI 992從沙烏地阿拉伯吉達飛往印度德里的班機，有一名乘客在5個多小時的航程中，拒絕了食用所有餐點，空服員向機長通報，機長隨即轉告空管安全機構。班機洛帝后，海關攔截該名男子，審訊後驚人發現，原來男子在腸子裡藏有價值690萬盧比（約台幣269萬元）的黃金，隨即被逮捕。

印度媒體報導，這名乘客搭乘印度航空從吉達飛往德里的航班，在抵達德里英迪拉·甘地國際機場時遭逮捕。男子在5個半小時的航程中，多次拒絕空服員提供的餐點，包括喝水、飲料和其他食物，空服員察覺異常上報給機長，機長隨即透過空中交通管制中心向安全機構通報。

班機降落德里後，海關人員便密切監控男子，並在通過海關綠色通關通道時攔人審訊。審訊時，男子坦承用4個橢圓形的膠囊，藏了黃金在直腸裡，價值超過690萬盧比。

海關表示，最後從男子身上起獲約1096.76公克的黃金，男子並認了從吉達走私黃金，遭依法逮捕。事件過後，當局展開走私相關的調查，並與航空公司合作防範類似非法活動，機組人員被指示，將在長途航班關注拒絕食用餐點、飲料的乘客。

▼男子因拒吃飛機餐遭懷疑。（示意圖／CFP）

▲▼搭飛機,飛機餐,飛機。（圖／CFP）

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