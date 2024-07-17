黃金價格創歷史新高　陸顧客一次掃貨「近90萬元金條」

▲黃金價格又創下歷史新高。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

經過兩個多月橫盤整理，7月黃金再度開啟升勢。17日凌晨，黃金價格又創下歷史新高，以台幣計價黃金存摺今（17）日早盤衝破2600元大關。據《中國新聞網》16日報導，上周末，杭州臨平某品牌金店，有消費者一次性購入3根金條，整整花了193800元人民幣（約新台幣869670元）。

現貨黃金最新站上2460美元/盎司關口，盤中一度上漲至2469.93美元/盎司，打破了5月底創下的高點2450美元，截至發稿，現貨黃金最新價格為2468.72美元/盎司。

有分析認為，主要源於美國通脹放緩的跡象點燃了美聯儲將很快開始降息的期望。據美國芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，美聯儲9月份降息25個基點的概率為92.4%，降息50個基點的可能性為7.6%。

這兩天，「首飾金價重回7字頭」登上大陸熱搜榜，沉寂多日的金價再次上揚。不少消費者以買漲不買跌的心態紛紛購入黃金，據《中國新聞網》16日報導，上周末，杭州臨平某品牌金店，有消費者一次性購入3根金條，整整花了193800元人民幣（約新台幣869670元）。

近一年來黃金價格一路攀升，雖然在6月9日出現下跌，但整體趨勢用高歌猛進來形容一點都不過分。但令人意外的是，金價一路狂飆，大陸黃金品牌卻沒有賺得盆滿缽滿，甚至要關閉工廠。

6月13日，周大福發布2024年4月1日-5月31日未經審核的主要經營數據顯示，報告期內，集團零售值比去年同期減少20.2%。而就在月初，網上才傳出周大福深圳工廠停工停產的消息，稱因市場環境變化，周大福公司股東已決定將北山工廠的生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移。

據《每日經濟新聞》報導，北京國華首飾總經理、黃金投資分析師王禕表示，高金價對黃金消費，尤其是首飾消費有影響，居民購買力在上個階段的追漲過程中提前釋放了一部分，同時整體收入預期下降，客觀上也讓花錢的人更加謹慎。「各類消費都受影響，不獨黃金如此。」

王禕還表示，黃金珠寶行業一直是紅海競爭，黃金珠寶行業經歷了2012年到201717年的全市場高速增長，從2018年就開始了輪動和回調，儘管2023年在黃金消費帶動下行業有個小高潮，但隨著消費者收入預期下降帶來的消費能力和消費意願雙降，更多企業將會面臨「緊日子」。