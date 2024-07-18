高溫42℃！美2歲男童、8歲女嬰被留車內　心臟驟停活活熱死

▲美國15日接連有2名兒童因為被留在車上活活熱死。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國15日接連發生2宗兒童活活熱死的悲劇。紐約一名2歲男孩和紐澤西一名只有8周大的女嬰因為在酷熱天氣下，被粗心的父母意外留在車內，而不幸身亡。這已是美國今年第11、12起高溫車內死亡事件。

據《紐約郵報》報導，紐澤西州當局證實，28歲父親查托夫斯基（Avraham Chaitovsky）15日在酷暑中將他只有8個星期大的女兒留在了萊克伍德鎮（Lakewood Township）車內很長一段時間，自己則到Kollel Cheshek Shlomo猶太教堂去。

當地下午1時45分，警方接獲報案，聲稱當地有兒童心臟驟停，並迅速趕至現場搶救。可惜，這名女嬰最後還是被當場宣布死亡，而這名父親也被逮捕並面臨「危害兒童福利」的指控，目前被送往拘留所，並將面臨更多指控。

同一天晚間7時，紐約警方接到報案，指沉睡谷（Sleepy Hollow）的公寓大樓外有一名男童在車內心臟驟停。急救人員緊急趕赴現場施救，但還是未能救活這名男孩。驗屍官當場宣布了他的死訊，但媒體暫時還不清楚男童在車內待了多久。

報導稱，美國最近正經歷酷暑，多個地區在15日一度測得攝氏41.7度的高溫。非營利組織「兒童與汽車安全」指出，這2起事件是美國今年第11、12起高溫車內死亡事件；兒童在高溫天氣下被困在車內是極度危險的事，家長需高度警惕，以防類似悲劇再次發生。