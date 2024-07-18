清大女學生遭「男騎士尾隨打屁股」！　警方回應了：已掌握身分

▲清大女學生遭男騎士尾隨打屁股性騷。（圖／翻攝自新竹大小事）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

一名清大女學生18日騎公路車時，遭一名頭戴桃紅色安全帽、騎Gogoro的男騎士一路尾隨，對方更趁著燈光昏暗的路段，伸手拍打女學生的屁股後加速逃逸，女學生嚇壞報案。對此，警方表示，目前已掌握男騎士的身分，將待男子到案後，依照性騷擾防治法移請新竹地檢署偵辦。

清大女學生18日晚間在臉書社團「新竹大小事」中發文，表示自己遇到性騷擾，想徵求18日晚間7時30分左右，有經過光復路二段，金城一路口與建功路口中間路段的行車紀錄器影像。

女學生指出，事發當時她騎著自行車準備返校，不料，卻遭一名騎著Gogoro、頭戴桃紅色安全帽的男騎士尾隨，對方還趁著行經燈光昏暗的路段時，「打我的屁股後加速逃逸」，讓她當下被嚇到不知所措，頭腦一片空白。

▲警方表示，目前已掌握男騎士的身分。（圖／記者陳凱力翻攝）

事後女學生報警處理，因需要更多的犯案畫面作為證據，因此PO文徵求行車紀錄器影像。對此，埔頂派出所副所長曾國青說明，本案依規定受理後，警方已立即調閱案發地點周遭監視器畫面，目前已掌握行為人身分，將於行為人到案後，依照性騷擾防治法移請新竹地檢署偵辦。

警方呼籲，為滿足一時慾望，卻對他人造成恐懼，這是不尊重他人的行為，更是違法的行為，提醒民眾切勿以身試法。