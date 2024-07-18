太魯閣天祥步道拚年底局部開放　砂卡礑及燕子口「7年後再見」

▲太管處復建趕進度，太魯閣台地、布洛灣、九曲洞步道可望年底局部開放。（圖／太管處提供，下同）

政治中心／台北報導

內政部長劉世芳18日在部務會報中表示，太魯閣國家公園受0403地震影響嚴重，國家公園署已成立復原工作小組，並綜整災後重建所需經費，預計將投入約30億228萬元，分三階段推動復建計畫，受損輕微的景點如天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣等景點步道，預計年底前局部開放，相關遊憩區部分，則配合交通修建，以明年底開放為目標；至於重災區的砂卡礑及燕子口步道，因受損嚴重，地調評估與修復需時更長，預計要至2031年才能完成。

內政部指出，國家公園署訂定「太魯閣國家公園0403地震災後復建計畫」，並已送請行政院審議，計畫分三階段推動，第一階段為「緊急搶修」，將優先進行受損輕微的景點如天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣等景點步道的整修，並預計在今年底進行局部開放；至於災損較輕微的遊憩區，配合公路及交通系統修復，完成開放前的整備，於安全前提的原則下，以114年底全面開放為目標。

▲大震後中橫天祥至太魯閣落石不斷。（圖／記者王兆麟翻攝）

內政部表示，計畫第二階段將進行「設施防護安全與科技防災強化」，第三階段則以「提升遊憩安全及品質」為目標，由於地震後地質仍未趨於穩定，中長期的復建計畫將配合地質風險詳細評估進行，像是其中的砂卡礑及燕子口步道，因受災嚴重，將依詳細調查評估結果規劃重建方案，並整體提升遊憩安全，預計至120年完成。

劉世芳在聽取報告後表示，這次地震太魯閣國家公園受災嚴重，震後國家公園署隨即成立復原工作小組，多次至災區實地查勘，綜整災後重建所需經費，在行政院的支持下，將會挹注約30億228萬元，分年分階段推動，採分期分區復原開放策略。她強調，災後重建工作繁多，中央會運用跨部會資源，加速太魯閣國家公園完成重建及復建工作。

▲國家公園署復原小組多次場勘，太管處全力復建趕進度。（圖／太管處提供）

▲▼砂卡礑步道大片坍方成重災區，復建期拉長至2031年。（圖／記者陸運陞翻攝）