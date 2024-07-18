立院通過《新住民基本法》　陸委會：希望隱憂不要成為真實

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

立法院三讀通過《新住民基本法》，將陸配納入「新住民」，外界擔憂可能導致國安風險。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑18日表示，若將陸配、港澳配都納入「新住民」，未來會有一些隱憂，包含獲得定居的年限、禁服兵役的年限，還有是否放棄原國籍等，「希望這些關切和憂慮，未來不要成為真實。」

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，關於《新住民基本法》，陸委會的立場很清楚，就是關於陸配或者是原港澳籍的配偶，原來各自有一部適用的法律，就是《兩岸關係條例》以及《港澳條例》，這兩部法律在陸委會看來，就是關於原陸籍人士跟原港澳人士的所謂「陸配」或是「港澳配」的基本法。

梁文傑說，如果現在多了一部《新住民基本法》，把陸配跟港澳籍的配偶全部納入統稱為「新住民」，那對於未來，陸委會覺得會有一些隱憂，第一個，《新住民基本法》楬櫫的一些精神，基本上就是要公平把所有新住民一律平等對待，但大家知道，《兩岸關係條例》跟《港澳條例》，基本上就是根據憲法增修條文第十一條的授權，也就是說，用法律來做特別的規定，所以確實是有一些特殊的規定。

梁文傑指出，未來《新住民基本法》成為法律，可能會有人覺得，陸配獲得定居的年限要從6年改為4年才叫公平，「或者是說現在對於大陸籍人士入籍台灣之後，是規定20年不能服兵役，這當然是為了國家安全的特殊考慮，可能未來也有人拿著《新住民基本法》公平的精神，說這一條也應該要拿掉。」

梁文傑進一步解釋，也可能有人覺得，外籍配偶都要除去原來的國籍，才能拿到台灣的國籍，可是陸配只要去大陸取消戶籍，就可以拿到台灣的護照或身分證，可能也有人覺得這是不公平的，「如果說求取一致的公平性的話，這些未來都會成為爭論的焦點。」

梁文傑說，陸委會從一開始就覺得，最好這一部法律稱為《新住民權益保障法》會比較妥當，如果稱他為「基本法」的話，那就是把《兩岸條例》跟《港澳條例》都變成這部「基本法」的子法，可能未來這幾部法律之間會有扞格，「所以我們現在是表達我們的關切，但是立法院最終還是決定用《基本法》，我們希望我們現在的這些關切和憂慮，未來不要成為真實。」