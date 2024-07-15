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民眾黨轟綠抹紅「撤簽協商」　洪孟楷嘆：民進黨人前牽手人後下毒手

▲▼國民黨團召開 選罷法修正 大搞雙標 綠能你不能 記者會 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院12日針對新住民專法進行黨團協商，不過民眾黨立委麥玉珍提出的修正動議，卻被民進黨立委吳思瑤質疑是在偷渡降低中配入籍年限，麥玉珍不滿遭到抹紅，要求吳思瑤公開道歉，原本預計今（15日）要三讀的新住民權益保障法，也隨著民眾黨撤簽協商結論，出現變數。國民黨團書記長洪孟楷感嘆，上周五民進黨也有共識還留下合照，裡面包括綠黨團總召柯建銘，人前手牽手，人後下毒手，「那麼當初簽名是簽什麼意思？」

綠委連日質疑「新住民基本法」偷渡中國配偶福利，並稱民眾黨團想縮短中配入籍年限、甚至立法後位階提高將不受《兩岸關係人民條例》規範。民眾黨立院黨團今日痛批綠營刻意抹紅，立委麥玉珍澄清，黨團版條文根本沒有縮短入籍年限，中國大陸人士入籍仍受《兩岸關係人民條例》與《港澳人民關係條例》所管。黨團表示，綠委既然翻臉不認協商，民眾黨團也決定撤簽協商結論，並揚言不會出席下午朝野協商。

對此結果，洪孟楷表示，真的覺得非常遺憾，民進黨不要贏賭又翻桌，應該還原事實真相，新住民保障法第九屆已經提出來，不分朝野都希望通過，且已經兩次協商，但卻沒辦法達成共識，而上周五是到了最後一關，當時民眾黨提修正動議，但沒有很堅持，因此民進黨也有共識還留下合照，包括內政部長劉世芳、立法院長韓國瑜也都很感謝，包括國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘，民眾黨麥玉珍、黃珊珊委員們都在照片裡面。

洪孟楷嘆，沒想到，協商完畢又在臉書互相攻擊！執政黨破壞互信，協商完畢後又利用側翼攻擊，那麼當初簽名是簽什麼意思？人前手牽手，人後下毒手，希望惹事的民進黨團要跟麥玉珍道歉，很多法案都還需要三黨協商，共同努力，讓會期有完美結束。

洪孟楷強調，上周五協商時，三黨幹部已經在韓國瑜見證下簽下君子協議，三黨團都承諾在這會期用民主的方式表決，不會杯葛阻撓議事，坐下來好好表決，協商過程中有討論都是好事，明天也希望秉於理念跟訴求，產生少數服從多數，多數尊重少數的結果。
 

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