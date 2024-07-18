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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

平潭航線難恢復　陸委會：風浪大常出不了海

▲▼ 平潭小三通,海峽號。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲平潭航線「海峽號」客滾船。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸官方4月底曾宣布，將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，開放福建民眾赴台團體旅遊。對此，陸委會18日表示，目前還在評估中，因為平潭航線的風浪很大，經常訂了票卻無法出航，旅客通常是搭飛機、走小三通的方式，所以需求量本身就不大。

陸委會副主委、發言人梁文傑18日在例行記者會上回應此問題，他提到，陸方將平潭航線的恢復，當成福建民眾來台的團客旅遊的前提，但這件事情應該是分開單獨考量的，「我們不接受交換條件，而且所謂的交換條件，也只是開放福建的團客而已，疫情之前是所有大陸省份的團客都有機會來，這是相當不同的。」

梁文傑指出，「我們還是把兩件事分開考慮，也就是平潭這條航線需不需要繼續存在、有沒有需要恢復，目前還是單獨考慮。」

梁文傑強調，平潭航線過去一直有碰到一些難題，第一是，台灣海峽的風浪很大，常常有旅客訂了船票可是沒有辦法出航；第二是，它的需求量並不大，旅客通常是搭飛機、走小三通過去，「所以在需求量不大的情況下，我們現在還在考慮之中。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，對於陸方呼籲台灣恢復班機航點，梁文傑直言，這方面的考量是很務實的，就是有沒有載客量，他們詢問過華航、長榮、星宇在內的航空公司，全都沒有興趣，或是就算開了航點，也一定會賠錢，「政府的角度來講，我們沒有辦法要求他一定要經營這個航線。」

梁文傑解釋，在大陸沒有開放團客來台，甚至連自由行都沒有的情況下，很多航點顯然是營運就會賠錢的，政府不可能要求航空公司賠錢也要配合政府政策，「對岸有可能有這個條件可以這麼做，但我們沒有，所以這部分是很務實的考慮。」

梁文傑還說，只要航空公司有興趣開航點，政府都不會去阻擋，但現在很現實的狀況就是，對岸沒有開放團客，也沒有開放自由行，兩岸的人員流動主要都是台灣這邊的人，自然過去的那些航點，現在沒辦法經營。

▲▼ 平潭,小三通,海峽號,平潭港口,平潭小三通,平潭對台港口。（圖／記者蔡儀潔攝）

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