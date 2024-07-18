登玉山安全講座邀達人分享　9月份最後2場8月開放報名

▲玉山登山安全講座邀請登山達人分享上山的條件。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園每年都吸引不少遊客前往登山及健行，為讓民眾瞭解登山前應具備的基礎知識及技能，國家公園管理處今年規劃4場「登山安全與環境倫理」山野教育系列講座，頭2場已於上周末進行，希望讓民眾培養正確的登山觀念及技術，並學習面對突發狀況的應變能力，減低山域意外事件的發生率、增進山區活動安全。

於7月13日及14日辦理的登山安全與環境倫理系列講座中，透過講師生動有趣的講述分享，搭配實際操作示範，讓參與聽眾瞭解登山具備的風險、登山前的準備及規劃，及山域事故的應對原則及自我照顧等，也透過有獎徵答的方式引領聽眾思考如何實際應用，現場反映良好、互動熱絡。

玉管處指出，接下來2場講座將於9月14日、15日分別在臺中國立公共資訊圖書館及高雄國立科學工藝博物館辦理，同樣由專家講述登山風險管理、野外急救原則、野外常見的環境醫學、無痕山林的概念與實作原則等內容，邀請初入山林或對於登山有興趣者，一同來認識山岳活動及學習登山應具備的基礎知能，帶著正確的觀念登山，提升個人戶外安全意識與能力，並為自己的安全把關。

9月份登山安全與環境倫理講座預計於8月中開放報名，意者請密切注意玉山國家公園官網或臉書粉絲專頁：

玉山國家公園官網https://www.ysnp.gov.tw/ActivityInfo/C002000

玉山國家公園粉絲專頁https://www.facebook.com/YuShanNationalPark