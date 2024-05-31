玉管處即起推山椒魚特展　邀專家朱有田與學童合看《山椒魚來了》

▲阿里山山椒魚停棲於苔蘚上的可愛模樣。（圖／張正雄攝，玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園是阿里山山椒魚海拔分布最高的棲地，管理處除致力於調查研究，並於即日起辦理「微笑精靈~阿里山山椒魚」特展，希望引發社會大眾對國土保育的重視與關注，同時認識阿里山山椒魚、一起加入守護行列。

本次特展於今天在玉管處水里遊客中心開幕，並搭配「山椒魚來了~影片特映會」環境教育活動，邀請管理處周邊信義鄉及水里鄉國小高年級學生參觀欣賞；影片主角暨阿里山山椒魚專家朱有田也到場分享研究歷程、與學生互動，帶領孩子們跟著本片中的多位學者，在全世界山椒魚分布最南界的台灣島上歷時17年，追蹤紀錄5種台灣特有種的山椒魚，以及理解該族群正面臨地球暖化、山林開放、棲地干擾及威脅的存亡之秋。

▲阿里山山椒魚成長史。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處長盧淑妃表示，阿里山山椒魚在生物地理上具2大特色：第一，為小鯢屬全球分佈最南端的山椒魚；第二，是臺灣分佈面積與海拔最廣的山椒魚；該處近年持續進行生態調查研究及域內圈養，研究其活動型態、生活史等，並積極將研究成果透過科普保育教育推廣，讓社會大眾認識及了解面對氣候變遷及高山遊憩，以及如何守護孑遺生物阿里山山椒魚物種。

▲玉山國家公園舉辦「阿里山山椒魚特展」，邀集專家和學童一起欣賞《山椒魚來了》紀錄片。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，今年初曾參與臺北市立動物園與國家公園署、林業及自然保育署等單位合辦的「走進高山島嶼-探索山椒魚」特展；為讓中部遊客民眾亦有機會參觀認識山椒魚，以「探索山椒魚」特展素材納入該處保育研究成果，彙集而成本次「微笑精靈~阿里山山椒魚」特展，內容有認識何為山椒魚（與常見的壁虎比對）、玉山-阿里山山椒魚庇護及研究地、臺灣的5種山椒魚介紹、發現及演化史、生態生活習性、危機及保育永續議題等，除農曆除夕及政府臨時公布停止辦公日休館外，每日上午9時至下午5時皆開放參觀。