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立院交委會嘉義考察　王美惠爭取輕軌環快高架道

▲▼ 立院交委會考察 王美惠:中央與地方合作 爭取交通建設 。（圖／王美惠立委服務處提供）

▲▼ 立院交委會考察 王美惠:中央與地方合作 爭取交通建設 。（圖／王美惠立委服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通委員會18日安排嘉義市考察，由王美惠、林國成、張啟楷委員率同交通部部長李孟諺及相關部會至嘉義市考察，嘉義市長黃敏惠全程參與，共同爭取嘉義市交通建設。王美惠表示，嘉義市交通建設關係的不只是本地的發展，對於大嘉義地區產業及觀光發展都非常重要。

▲▼ 立院交委會考察 王美惠:中央與地方合作 爭取交通建設 。（圖／王美惠立委服務處提供）

針對今天討論的議題，王美惠說明，中央一直以來，都很支持嘉義市輕軌和鐵路高架化的經費，輕軌經費自109年給予整體路網規劃600萬，後於112年再核定1290萬藍線可行性研究，感謝市政府的努力，已於113年6月將可行性研究提送交通部，未來縣市政府及中央共同努力，讓嘉義市第一條輕軌可以儘快順利通車。對於現行接駁車的部份，也請高鐵公司重新評估，增加假日高鐵站至嘉義市接駁車的班次。

▲▼ 立院交委會考察 王美惠:中央與地方合作 爭取交通建設 。（圖／王美惠立委服務處提供）

有關於牛稠溪環快及東區新闢高架道路的規畫，王美惠說，今天會議中已達成決議，請交通部負責邀集水利署及內政部等相關單位討論可行性。另外，嘉義市政府依公運計畫，申請建置智慧候車亭及照明設備，中央將全力支持。

最後王美惠說，有關前瞻計畫停車場及觀光建設部份，先前中央已核定嘉義市興建6座停車場，補助經費總計為12億元，後續建國二村停車場及蘭潭觀光計畫，一定會努力，中央與地方合作，共同為嘉義市爭取更多交通建設的經費，促進嘉義市的繁榮。

 
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