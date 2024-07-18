備戰新竹市長選舉？翁曉玲自認「口條不好不親民」　不具參選特質

▲國民黨不分區立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者歐承翰／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前稱立委質詢官員是「上對下」的關係，立院會期期間為審法案怒嗆綠委「我就是比你大」，就任後幾番爭議言行，令她聲名大噪，國民黨內近日更傳出聲音，點名她參選新竹市長。對此，她18日接受節目專訪時回應，自己不適合參選縣市長，因為除了口條不好，也沒那麼親民，不具選舉特質。

翁曉玲接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，再被問及是否參選新竹市長？黃暐瀚說，據他所知，國民黨內有蠻多人認為，翁曉玲適合參選新竹市長。翁曉玲則回應，她剛擔任立委不到半年，目前只想將職務做好，沒有其他非分之想。她也坦言，自己其實並不適合參選縣市長，因為口條不好，且沒那麼親民，並不具有選舉特質。

黃暐瀚提到，翁曉玲是民進黨所針對的對象，對她有諸多批評，且民眾對於她的討論，主軸並非是她提的案子，而是與綠委互槓的畫面和「我就是比你大」的影片。

對此，翁曉玲指出，立法院經常不就事論事的討論，而是議事干擾和杯葛，以致重要法案因為冗長且不理性的討論而耽擱時間。針對「我就是比你大」的影片，她表示，當下在發言中說，大家已包容你民進黨太多，結果就被說是「你好大的官威、你好傲慢」，當下是有點情緒才說出這句話的。

「很榮幸受民進黨愛戴」翁曉玲說，雖然民進黨的批評對她有負面聲量，但這是雙面刃，因為民進黨三番兩次關注她的發言和法案，讓她從默默無名的學者引起媒體關注。