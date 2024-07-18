最新國會聲量出爐！　榮泰創數據：黃國昌成聲量王、韓國瑜高好感

▲民眾黨總召黃國昌成「聲量王」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院第11屆第1會期16日正式結束。對此，《榮泰創數據》今（18日）表示，國會「三黨總聲量與好感度」，藍營聲量454萬則、好感度0.37居冠，綠營聲量311萬、好感度0.31居第二，白營聲量209萬則、好感度0.25敬陪末座。而本會期「立委聲量排名」，黃國昌180萬則成為「聲量王」，好感度0.24。藍委徐巧芯排名第二，聲量達154萬則，好感度0.27。立法院長韓國瑜排名第三，聲量超過82萬則，好感度達0.57，是聲量前十名立委中最高好感度的。

《榮泰創數據》分析，過去8年國會最大黨的民進黨，本屆不僅人數上失去優勢，在議程主導備受制衡。民進黨立委總聲量合計311萬則，遠低國民黨立委總體的454萬則，席次僅差1席，但聲量差距卻相當懸殊。而民眾黨立委人數僅有8人，但在重砲立委黃國昌帶領下，立委聲量合計209萬則，顯示黃國昌在議題操作表現，打破小黨在關注度劣勢。

網路好感度方面，《榮泰創數據》分析，聲量三黨之冠的國民黨立委，以0.37的整體好感度獨占鰲頭，領先民進黨立委的0.31，民眾黨立委的0.25。國民黨內高聲量的立委如韓國瑜和羅智強，顯著拉高整體好感度。相比之下，民進黨高聲量立委較無好感度突出的對象，讓國民黨立委好感度得以超越綠營。

《榮泰創數據》表示，至於民眾黨，面對重大議題表決，不是全體棄權就是支持國民黨，遭批評假中立，更辜負「討厭藍綠」選民期待。此外，黃國昌也因爭議性大，導致民眾黨立委整體好感度大受影響。

▼《榮泰創數據》公布國會政黨總聲量。（圖／翻攝自Facebook／《榮泰創數據》，點圖放大）

至於誰是本會期的聲量王？《榮泰創數據》進一步調查，113名立委網路聲量前10名裡，國民黨4位、民進黨5位，民眾黨僅有1人入榜。黃國昌以驚人的180萬則聲量拔得頭籌，但好感度0.24。排名第二的是國民黨立委徐巧芯，聲量高達154萬則，好感度0.27。排名第三的是立法院長韓國瑜，聲量超過82萬則，由於韓國瑜保持議事中立，平時不主動批評執政黨，好感度達0.57，是前十人名單中最高。

《榮泰創數據》指出，後面排名分別是，第四、第五名的藍綠兩大黨總召傅崐萁及柯建銘，聲量74萬則和50萬則，好感度接近約在0.2左右。第六名新科綠委黃捷，獲得48萬則聲量，好感度0.35。第七名綠委沈伯洋，總聲量超過34萬則，是眾立委中的新聲量王黑馬，但好感度僅0.2。第八名綠委王定宇，聲量超過33萬，好感度為0.4。第九名藍委羅智強，聲量合計25.6萬則，好感度達0.53。第十名綠委吳思瑤，25.5萬則聲量，好感度0.25。

最後，《榮泰創數據》總結，多數立委聲量都有所斬獲，其中排名前十的高聲量立委中，新科立委如徐巧芯、黃捷、沈伯洋、羅智強就佔了四名，他們透過展示個人風格，迅速累積聲量。而下個會期，各黨派也需思考如何維持和提升聲量、好感度，同時調整策略扭轉劣勢，強化整體立委戰力。

▼《榮泰創數據》公布國會立委聲量。（圖／翻攝自Facebook／《榮泰創數據》，點圖放大）