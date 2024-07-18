估國會改革法釋憲案10月有結果　翁曉玲稱若被判違憲「再修法」

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲表示，根據自己先前親自上憲法法庭的觀察結果，大法官們其實最關心的是「立院是否有權邀總統國是報告」，因此國會改革法案要不要做暫時處份、又是否違憲，裁決的時間會非常短，恐兩週內出爐，最晚10月底前釋憲案就會有結果，但如果憲法法庭決議認為這部法案有問題，「那我們就再修法」。

翁曉玲今天上午接受資深媒體人黃暐瀚專訪表示，針對國會改革的釋憲案，翁曉玲說，「我推測國會改革法是否違憲，最快9月初就有結果，至於該法案的暫時處份恐怕更快，不是本週就是下週」。

對於立法院週二通過邀請賴清德總統赴立院報告的決議，翁曉玲則說，只是通過可以邀請總統來進行國情報告，但什麼時候邀請、詢答程序如何都還要經過政黨協商，這也是1個月（協商冷凍期）後的事情。她不覺得會在臨時會處理，甚至10月、11月都不可能。

被問到憲法法庭會做出暫時處分的決定嗎？翁曉玲說，從那天大法官的提問來講，看起來還挺有可能的，也許不是全部的法條都適用，而是挑幾個條文暫停適用，例如總統赴立院國情報告。

翁曉玲認為，如果大法官認為有停止處分的必要，最快在這1、2週就會決定；如果大法官覺得沒有必要，就會等到最後的大法官解釋出來再一併宣告，屆時就沒有暫時處分（凍結）的必要了。

對於憲法法庭釋憲的方向，翁曉玲認為3個部分最有可能，首先，總統赴立院國情報告，依序即時回答的部分，雖然不是一定要即問即答，也可能統問統答或是不答，都還需經過政黨協商，第二，調查權，監察院認為被侵害權力，第三，反質詢。

被問到國民黨是否會接受憲法法庭作出的決議？翁曉玲說，如果憲法法庭吹毛求疵認為哪些部分有問題，「那我們就再修法就是」。但她同時也呼籲總統賴清德，既然尊重憲法法庭的裁判，如果這些條文沒問題，也希望賴總統遵守決定，依據法律去執行。