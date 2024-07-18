海底撈免費服務縮水？小料台撤下牛肉粒　公司：可於平板上點

▲海底撈招牌牛肉粒要收錢。（圖／翻攝自小紅書）

記者鄭思楠／綜合報導

免費優質服務作為最大賣點，海底撈一直是許多顧客的愛店。然而，近日有大陸多省市的網友表示，免費的招牌牛肉粒也已經從小料台撤下，每人限額購買，超過3份將收取10元（人民幣，下同）／盒。對此，海底撈客服表示，可於平板上點，不另外收費。

近日，有網友表示，海底撈小料台（即放配菜與調料的桌子）沒有牛肉粒了。還有網友稱，海底撈牛肉粒限量供應，「每人只有3份牛肉粒，多了就要付錢了，10元一盒。」

對此，海底撈客服表示，有的門市目前因為小料台有新上架的，小料台格子不夠，牛肉粒移動到了平板上，也是可以點的，不另外收費，在點單數量方面也沒有限制。

同樣在今年6月，有大陸網友發現海底撈的免費小料台中，撤去了招牌牛肉粒。免費任吃的海底撈牛肉粒是該店一大賣點，許多大陸網友曾自發分享DIY吃法，紅極一時。

當時，有海底撈客服曾回應，牛肉粒從小料台上撤下是因產品結構有調整，沒有位置再放牛肉粒，顧客可在iPad上單點下單，但如下單數量過多，會再額外收取一份小料費用。

之後，有網友分享，每人最多只能索取3盒牛肉粒，超過將收取10元/盒。此外也有眾多顧客曬圖表示，海底撈免費牛肉粒分量也明顯減少。

許多顧客吐槽稱，作為老客戶，海底撈的行為令人失望，「美其名曰沒位置放，那為什麼偏偏牛肉粒沒有？玩具也開始按人頭收費，節約成本可以理解，那就不要再期望消費者獲得很好的體驗。」也有顧客認為，這些產品是拉動消費者再次消費的重要原因。