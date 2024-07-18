泳池溺斃「屍體飄10分鐘」無人知！　她生前掙扎畫面曝

▲特里普萊特在泳池內的台階掙扎，卻沒人發現。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國拉斯維加斯一名退役女兵2月在當地一間運動俱樂部游泳時，意外在泳池溺水。當時她奮力抓著泳池邊緣掙扎，有多名泳客從她身邊走過，但卻都無人發現，她最終窒息斷氣。而她臉部朝下在泳池水面漂浮約10分鐘後，才有泳客驚覺有異，將她拉上岸，但早已回天乏術。如今她死前最後掙扎的監視器畫面也曝光。

根據《每日郵報》報導，58歲的麗蒂西亞·岡薩雷斯·特里普萊特（Leticia Gonzales Triplett）2月4日上午在北迪凱特拉斯維加斯運動俱樂部（LVAC）的泳池中溺水身亡。而泳池內的監視器畫面也錄下了她溺水後掙扎的全過程。

特里普萊特當天下水先是游了幾圈，隨後抓住泳池邊緣練習踢腿。然而她卻突然開始掙扎，當時有數人經過特里普萊特，但是卻沒有人發現異狀，只是默默走過。

▲特里普萊特溺水後，在水裡漂浮10分鐘才被發現。（圖／翻攝自X）



LVAC的律師向8NewsNow透露，特里普萊特是一名退役美國空軍，有人目睹她進入泳池前曾使用拐杖走路。目前還無法確定，她在掙扎的過程中，是否曾向其他泳客求助，但從畫面中可以明顯看到，旁人絲毫沒有發現她正在溺水。

就在溺水前的最後一刻，她試圖靠近泳池邊的台階上，但仍未成功站起來。全身癱軟失去力氣的她，就這樣在泳池中，臉朝下漂浮靜止約10分鐘，期間有幾個人看見她，但沒有人上前幫助。直到從她進入泳池後開始計算的20分鐘後，才有一名在隔壁泳池的泳客發現，隨即將她拉到泳池邊緣，這時其他人也發現事情不對，立刻上前合力將她拉出水面。

運動俱樂部的一名員工對她實施心肺復甦術，救護人員在5分鐘後趕到，但最終特里普萊特仍被宣告死亡，死因為心臟驟停。

LVAC指出，健身房開設至今46年，從未發生過溺水事件，強調這起案件為特例，且非直接溺水事故。