美國國務院北韓事務高官突然請辭　恐和「韓國間諜案」有關

▲韓裔出身的美國前CIA北韓問題分析師特里。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國檢方日前起訴一名前CIA韓裔探員、北韓問題分析師特里，質疑她是為南韓政府工作的間諜，並指出她多年來接觸南韓政府情報人員，收受名牌包和現金，且造訪米其林星級餐廳享用奢華晚宴。在此之際，美國國務院負責北韓事務的高官朴正鉉驚傳請辭，外界質疑恐怕和此案有關。

根據韓媒《中央日報》，美國曼哈頓紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）於當地時間16日起訴美國外交關係委員會（CFR）北韓問題專家特里（Sue Mi Terry，韓國姓名為金秀美），起訴書中指出特里2013年起涉嫌違反「外國人代理人登記法」（FARA），成為南韓政府未註冊代理人。

威廉姆斯透過起訴書指出，特里不僅收受南韓情報人員賄賂，甚至還將國務卿布林肯出席美國政府對北韓政策私人小組會議時的手寫紀錄交給南韓。

美國司法部於當地時間17日證實，特里日前在美國紐約因涉及此案而被逮捕的消息，案件將交由紐約南區聯邦法院審理。不過從法院紀錄來看，特里出席法院庭審後，已經交付50萬美元（約新台幣1633萬元）作為保釋金交保。

▲美國國務院北韓事務高層官員朴正鉉5日突然請辭，被質疑恐和特里「過從甚密」。（圖／達志影像／美聯社）

在此之際，美國國務院北韓事務高層官員朴正鉉（Jung H. Pak）本月5日突然請辭的消息獲得關注，因為她就任至今只有6個多月。

起訴書指出，特里2021年4月16日在美國華府和南韓國家情報院派遣官（隸屬於南韓駐美大使館）共進晚餐，其中還特別指名特里和一名美國國務院負責南北韓事務的高層人士「過從甚密」，儘管內文並未指名道姓，但外界研判該名高層人士很有可能是月初請辭的朴正鉉。

另外，報導也指出南韓國家情報院情報人員在美國活動時的手法「相當粗糙」，因為就連在精品店購買準備贈送給特里的奢華名牌包時、以及和特里會晤用餐時的畫面，皆被監視器清楚拍下，且還被美國檢方公開在起訴書當中，相當丟臉。