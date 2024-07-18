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川普孫女13歲了！　伊凡卡送上「驚喜大禮」好驕傲

阿拉貝拉過13歲生日，媽媽伊凡卡為她準備印有泰勒絲歌詞的蛋糕。（翻攝ivankatrump IG）

▲阿拉貝拉過13歲生日，媽媽伊凡卡為她準備印有泰勒絲歌詞的蛋糕。（翻攝ivankatrump IG）

圖文／鏡週刊

美國前總統川普（Donald Trump）日前在賓州造勢活動遭槍擊暗殺未遂，長女伊凡卡（Ivanka Trump）心痛至極，不過，川普家仍然有欣喜的事情，因為川普的孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）17日過13歲生日，伊凡卡為女兒舉辦派對，還送上「驚喜大禮」，並發文稱讚女兒多才多藝又體貼，讓她相當驕傲。

伊凡卡及夫婿庫許納（Jared Kushner）育有1女2子——阿拉貝拉、9 歲的約瑟夫（Joseph）和7歲的西奧多（Theodore）。17日，阿拉貝拉過13歲生日，從小女孩成為青少女，伊凡卡感性在IG發文：「祝我出色的女兒阿拉貝拉13歲生日快樂！看著你長成青少年，感覺好像一場夢。」

川普孫女13歲了！　伊凡卡送上「驚喜大禮」好驕傲

▲伊凡卡幫阿拉貝拉舉辦生日派對，還送上印有泰勒絲歌詞的蛋糕。（翻攝ivankatrump IG）

川普孫女13歲了！　伊凡卡送上「驚喜大禮」好驕傲

▲阿拉貝拉今年3月和爸媽去印度，參加亞洲首富兒子的婚禮。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡接著提到女兒的4項才華與優點，以及母女倆相處的點點滴滴：「你美妙的歌聲和鋼琴演奏，我們難忘的騎馬冒險，你在巴西柔術練習中表現出的力量和承諾，以及屬於我們專屬的女孩約會之夜，都是我永遠珍惜的時刻。」最後伊凡卡驕傲說：「阿拉貝拉，你每天都激勵著我，讓我感到驚喜。你是一位了不起的年輕女孩，我心裡對你有著滿滿的愛，生日快樂！」

伊凡卡還貼出多張照片，可見阿拉貝拉過生日這天，媽媽為她舉辦派對，她的好朋友也到場，伊凡卡更準備了一個白色心形蛋糕，上面寫有泰勒絲（Taylor Swift）名曲〈Blank Space〉的歌詞，伊凡卡寫道：「送給我最愛的Swiftie最棒的蛋糕。」透露女兒是個Swiftie（泰勒絲的粉絲）。

川普孫女13歲了！　伊凡卡送上「驚喜大禮」好驕傲

▲阿拉貝拉是小小馬術高手。（翻攝ivankatrump IG）

川普孫女13歲了！　伊凡卡送上「驚喜大禮」好驕傲

▲伊凡卡與老公庫許納育有1女2子。（翻攝Ivanka Trump IG）

除了生日派對照，伊凡卡還貼出阿拉貝拉騎馬的英姿、與兩個弟弟去做公益、還有今年3月與爸媽到印度參加亞洲首富兒子婚禮時的美照，以及一家五口和樂融融的畫面，幸福滿溢。

事實上，阿拉貝拉從小就才華洋溢，阿公川普在當總統時，就時不時靠阿拉貝拉打出「孫女牌」，2017年中國國家主席習近平和夫人彭麗媛訪美，川普就安排只有5歲的阿拉貝拉在習近平夫婦面前獻唱中文曲《茉莉花》、背誦唐詩、念三字經，讓川普很是驕傲。不過如今中美關係惡化，之後要再看到阿拉貝拉在公開場合說中文「替阿公出招」，恐怕很難囉！


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