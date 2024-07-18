快訊／川普副手范斯正式接受共和黨提名　高喊：我們將團結獲勝

▲范斯正式接受共和黨提名。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州39歲參議員范斯（J. D. Vance）剛剛正式接受提名，成為共和黨副總統候選人，與川普搭檔競選白宮大位。他一出場立刻獲得全場喝采，也慷慨高喊「團結獲勝」。

范斯現身威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee），在第3天的共和黨全國代表大會（下稱全代會）發表演說。他一出場，現場支持者立刻高聲歡呼，唱誦其家鄉俄亥俄州的名字。

范斯向共和黨人喊話，「我們愛這個國家，我們將團結獲勝。我們的分歧實際上讓我們更強大」，也正式宣布「我謙卑地站在這裡，充滿感激之情。我正式接受你們的提名，成為美國副總統候選人。」

演說一開始，范斯也回顧了13日針對川普的暗殺未遂事件，「我們今晚相聚之際，不能忘記今晚原本可能大不相同，不是慶祝的日子，而是心痛與哀悼的日子。」



BBC指出，范斯的言論與民主黨形成鮮明對比。近幾周以來，民主黨對於拜登的候選人資格出現公開分歧。

范斯出生在一個俄亥俄州工人階級家庭，從小雙親離異，由祖父母撫養長大，儘管成長歷程艱困，仍然闖出一片天。他曾在美國陸戰隊服役，前往伊拉克擔任軍事記者，擁有俄亥俄州立大學政治學及哲學學位，2013年更獲得耶魯大學法學博士學位。

此外，范斯2016年出版回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy），描述在貧困藍領家族的成長過程，深入探討白人勞工階層的困境，尤其中西部及阿帕拉契山區的居民生活，以及這些經歷如何影響他的政治觀與世界觀，就此一舉成名、成為暢銷作家，作品也被翻拍成電影。

不過，范斯的政治立場曾有過重大轉變，他2016年公開反對川普，甚至警告川普可能成為「美國希特勒」，後來競選俄亥俄州參議員時，卻轉而支持前總統，並於2022年11月成功勝選。

外交政策方面，范斯主張首重美國利益，並且集中力量對抗中國。他反對華府增援烏克蘭，也曾阻擋向東歐提供資金防禦俄羅斯，4月投書紐約時報指出，烏俄戰爭導致美國對台軍售延遲交貨，但台灣同樣需要愛國者飛彈。

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