粉絲「全身濕」強抱偶像！　35歲男歌手下秒離奇倒地觸電亡

▲艾爾斯平時是一名建築師，同時也是一名搖滾歌手。（圖／IG／sasaki.cantor）



記者王佩翊／編譯

巴西一名35歲搖滾歌手艾爾斯·佐佐木（Ayres Sasaki）在演出中與一名全身濕透的粉絲擁抱，幾秒後他當場因碰到電線而觸電身亡。目前僅能確認艾爾斯是觸電死亡，至今粉絲為何全身濕透以及他為何觸電，警方仍在調查中。

根據《太陽報》報導，艾爾斯13日於巴西北部的薩利諾波利斯進行現場演出時，突然有一名全身濕漉漉的粉絲衝上台前向他索取擁抱，艾爾斯隨即回抱，怎知才過了短短數秒，身上同樣被沾濕的他竟當場觸電身亡。

▲艾爾斯熱愛音樂，怎知卻死於舞台。（圖／IG／sasaki.cantor）



目前尚不清楚這名粉絲為何全身濕透，警方也在調查這起事件，但並未公布相關細節。艾爾斯的家人在調查期間也沒有未對此發表詳細評論。

艾爾斯的姑姑麗塔·馬托斯（Rita Matos）則向當地媒體表示，「我們只知道當天他的表演時間被提前了，現在仍在聯絡當天在場的人，以了解事情的全部過程。我們會在蒐集完所有資訊後向媒體發表聲明。」

▲艾爾斯與愛妻結婚不到1年。（圖／IG／sasaki.cantor）



演出場地太陽酒店（Solar Hotel）對艾爾斯的死表示哀悼，太陽酒店也強調，正在全力配合當局的調查。聲明中指出，「我們將致力於為艾爾斯的家人提供支援，並採取必要措施。」聲明也重申，會全面配合相關當局，確保事件得到妥善澄清。

佐佐木除了是一名搖滾歌手外，私底下的他還是一名建築師和城市規劃師。他與妻子瑪麗安娜（Mariana）結婚僅11個月。朋友和同事都形容他是一名非常有才華的表演者，對音樂充滿熱情。佐佐木曾經因為連續演奏12小時，而獲得「安可之王」的稱號。