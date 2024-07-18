賣春女在面前扭臀摸下體！男太刺激「全身癱軟」　滾下樓梯當場死

▲巴西一名男子與賣春女調情時，突然失去意識，滾下樓梯後死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西一名男子12日在買春時，疑似心臟病發作，突然在樓梯口倒下，詭異的畫面在網上引發瘋傳。

據巴西媒體Portal Tucumã報導，這起事件發生於聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）的Boate da Liz成人俱樂部。網上流出的影片顯示，這名男子進入俱樂部後，獨自一人站在了樓梯口處，似乎正在觀察俱樂部內的女子們。

Brasil: Un hombre muere repentinamente dentro de un club nocturno. pic.twitter.com/NxOlt9dd7W — Actualidad Viral (@ActualidaViral) July 16, 2024

隨後，一名穿著清涼、身材曼妙的黑髮美女走向了他，2人交談了幾句後，女子便開始扭動臀部與身軀，擺出幾個性感的姿勢，試圖吸引男子的青睞。期間，她甚至將手摸向了男子的下體。

不料，就在2人調情到一半，男子突然就毫無徵兆地全身癱軟，下秒垂直倒下後，直接滾落樓梯。女子見狀，嚇得不斷揮舞雙手，嘴裡還念念不休。在場的其他人也迅速跑向樓梯查看情況，並給予協助。

有媒體指出，這名男子最後死於心肌梗塞。據稱，這名男子事前服用了2顆威而鋼，並將威士忌與能量飲料混合在一起服下，所以才會害他猝死。目前，當局正持續對此案展開調查。