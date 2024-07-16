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婚禮變忌日！新人過馬路遭「網紅開BMW狠撞」　新郎當場慘死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 新人晚上外出散步，新郎卻被撞死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西發生一起悲劇，一對新人舉行婚宴後步出飯店，過馬路時卻突然衝出一輛高速行駛的BMW轎車，當場將新郎撞死後逃逸。調查發現肇事駕駛竟是一名擁有28萬粉絲的網紅，警方已發出通緝令。

綜合巴西CNN等當地媒體，案發於里約熱內盧西區一座沿海社區，42歲物理治療師吉庫塔（Fábio Toshiro Kikuta）和妻子維拉琳奧（Bruna Villarinho）13日舉行婚宴，深夜約11點半打算外出散步，步出飯店正要過馬路時卻發生意外。

監視器畫面顯示，吉庫塔和維拉琳奧趁沒車經過時牽著手穿越馬路，走到馬路中央時先是因一輛機車一陣踉蹌，下秒一輛敞篷的白色BMW疾駛而來，硬生生撞上吉庫塔。

有目擊者看見吉庫塔整個人被撞到擋風玻璃上，肇事車輛上的乘客還下車合力將他搬離，丟包路邊後逃離現場。

吉庫塔傷勢過重，在救護車趕到以前就不幸身亡。網路曝光的影片可見這對夫妻上午才在親友簇擁之下完成婚宴，臉上掛滿幸福笑容，未料當晚就天人永隔。

警方調查後鎖定30歲網紅貝拉米諾（Vitor Vieira Belarmino），也在他的車庫裡找到肇事車輛，並在車內發現酒瓶碎片和破掉的玻璃杯，但貝拉米諾仍在逃。他是一名在社群平台擁有28萬粉絲的網紅，事發後已刪除帳號，警方公布他的長相並發出通緝令，呼籲曾看過他的民眾向當局舉報。

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