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巴西20噸魚群「集體暴斃」漂河面！腐爛魚屍綿延　死因曝

▲▼巴西20噸魚群「集體暴斃」！。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西出現魚群集體暴斃事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

巴西東南部皮拉西卡巴河17日出現大量魚屍漂浮於水面上，根據聖保羅州檢察官初步分析，死亡魚屍多達10至20噸。而環保部門與檢察官聯合勘查後判斷，出現大量魚屍的原因可能為蔗糖與酒精工廠非法傾倒大量工業廢水所致。

根據《美聯社》報導，巴西聖保羅州一條主要河流7月出現10至20噸魚類死亡，翻肚的魚屍就這樣佈滿水面，綿延數公里。當地環保部門和檢察官17日則公布了初步調查原因。

初步調查顯示，這些魚類的死亡是由於當地公司Estiva位於聖荷西的工廠違規排放大量工業廢水所致，而這些污水則流入了皮拉西卡巴河。對此，Estiva至今仍未做出回應。

聖保羅環境機構直言，「遭汙染的環境恐怕需要數年的時間才能恢復，且由於死亡的魚類數量龐大、種類多樣化，因此此次事件對當地生物多樣性的影響十分重大。」

皮拉西卡巴河流域面積達1.2萬平方公里，途中流經坦誇（Tanqua）保護區，這個地區被稱為聖保羅的小潘塔納爾濕地，以其豐富的野生動植物和絢麗的自然景觀著名。

聖保羅州環保局（CETESB）7月7日首次收到有關河中出現大量魚類死亡和強烈臭味的通報。環保局隨即要求薩爾托大壩增加放水量，以稀釋污染。但隨後又有通報稱，在距離皮拉西卡巴市約60公里的坦誇保護區再次發生魚類大量死亡事件。

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