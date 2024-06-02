陸「嫦娥六號」成功著陸月球背面　將實施人類首次「月背採樣」

▲「嫦娥六號」成功著陸，拍下月球背面影像。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸航天局2日表示，嫦娥六號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，成功著陸在月球背面南極－艾特肯盆地預選著陸區。同時，大陸航天局也公布了嫦娥六號在月球背面的著陸影像。

中國航天科技集團八院表示，嫦娥六號任務將實施人類首次月背採樣返回，工程創新多，風險高，難度大，相比2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務突破了月球逆行軌道設計與控制技術，並將在鵲橋二號中繼星的支持下，完成月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術節點。

▼嫦娥六號將在月球背面採集樣品。（圖／CCTV）



嫦娥六號探測器自2024年5月3日發射入軌以來，先後經歷了地月轉移、近月制動、環月飛行、著陸下降等過程。嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、著陸器、上升器組成。5月30日著陸器與上升器組合體和軌道器與返回器組合體實現在軌分離。

著陸器與上升器組合體成功著陸後，著陸器將通過鵲橋二號中繼星，在地面控制下，進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，此後正式開始持續約2天的月背採樣工作，通過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式分別採集月壤樣品和月表岩石，實現多點、多樣化自動採樣。

同時，著陸器將展開月球背面著陸區的現場調查分析、月壤結構分析等科學探測，深化月球成因和演化歷史的研究。