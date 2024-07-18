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上海「恐龍格局」二手房開價2千萬！　奇葩設計網傻眼：誰會買？

中國上海靜安區近日有一套售價人民幣499萬元（約新台幣2233萬元）的二手房，因其外型酷似「恐龍」，而在網路上引起廣泛關注。（圖／翻攝畫面）

▲上海靜安區近日有一套售價新台幣2233萬元的二手房，因其外型酷似「恐龍」，在網路上引起廣泛關注。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

中國上海靜安區近日有一套售價人民幣499萬元（約新台幣2233萬元）的二手房，因其外型酷似「恐龍」，而在網路上引起廣泛關注，該房型為2室1廳，建築面積73.13平方公尺。對此，有網友笑稱「喜歡恐龍的人有福了」，還有網友表示「佩佩豬的弟弟喬治可以住，牠喜歡恐龍」。

據陸媒報導，房屋仲介表示「這個房才剛掛3個月，掛牌是人民幣570萬（約新台幣2552萬元），再調到人民幣550萬（約新台幣2462萬元），目前是人民幣499萬，還是可以商量。」

而從格局圖可看到，房型呈長條形，「恐龍頭」是廁所，接著是走道、廚房、客廳，「恐龍尾巴」則是三角形的陽台，有趣的是兩間臥室相隔相當的遠，讓網友笑歪「兩間臥室之間是不是要用對講機啊」。

此外，還有人笑說「喜歡恐龍的人有福了」、「佩佩豬的弟弟喬治可以住，牠喜歡恐龍」、「真是城市大了什麼房型都有！為什麼這種房子還有人要啊！」、「覺得臥室上洗手間有點遠」。

事實上，近年來有許多奇葩的格局在網路上爆紅，有酷似「砍刀」的長條房型，而後還被改造成了十多個單獨房間出租，還有神似動畫《寶可夢》中「傑尼龜」的房型，讓網友大開眼界。此外，還有跑道型、馬桶型、豪華遊輪型、羊駝型、佩佩豬型、高跟鞋型等等。

▼還有「馬桶型」。（圖／翻攝畫面）

馬桶型。（圖／翻攝畫面）

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