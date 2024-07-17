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午餐一直被偷！苦主投訴12次「怒放大絕」　同事下場慘了

國外一名男子不滿同事常偷他午餐，氣得報復反擊。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲國外一名男子不滿同事常偷他午餐，氣得報復反擊。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

小偷無所不在，可能是你我身邊的人。國外一名男員工不滿，午餐不斷被同事偷走，起先向公司部門反應，但投訴了12次都沒有改善，讓他忍無可忍反擊，祭出非常手段教訓對方。

原PO在《Reddit》討論區透露，他的午餐總是被同事偷走，以為反應給公司部門，問題就會迎刃而解，萬萬沒想到申訴了12次，卻被置之不理。當他去定期做例行性檢查時，忍不住向醫生抱怨，卻被問道：「你有便秘困擾嗎？」原本一頭霧水的他，直到醫生開了處方藥，並附上說明「將你的飲食混合以獲得最大效果」，才明白一切都是個計畫。

原PO把瀉藥和食物混在一起。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO把瀉藥和食物混在一起。（示意圖／翻攝自photoAC）

在中午用餐大約1小時後，原PO向公司部門反應午餐和藥物被偷，「我有一些消化問題，醫生開了強效瀉藥，並建議我和午餐混在一起」，因此他按照醫生的指示，把處方瀉藥和食物攪拌，如今卻不見，只好報警處理。

由於偷竊處方藥是刑事犯罪，警方接獲報案後到場，結果一個部門的負責人發狂似地，憤怒指責原PO在食物裡下藥，他則反問：「什麼時候？你從哪一刻覺得食物是你的？」

最後真相終於大白，原PO指出，偷午餐的同事被罰款外，還要進行社區服務，而他現在也不用再針對病情找醫生開瀉藥了。

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