頂烈日幹活！工地妹腳底突刺痛「驚見黑一圈」傻眼：熱到鞋子融化

▲女網友頂著高溫在工地作業，沒想到鞋底竟熱到融化破洞。（圖／擷取自Facebook／爆廢1公社）

圖文／CTWANT

正值炎熱的七月，全台熱到宛如烤爐！就有一名女網友分享表示，她在工地頂著高溫工作到一半時，突然感到腳部一陣發燙，沒想到鞋子一脫，竟驚見「腳底黑一圈」。

該名女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文透露，她在工地作業時，腳底突傳來燒燙的刺痛感，但當時礙於手邊工作還未告一段落，於是她便不予理會繼續忙碌，直到休息時才發現腳底已被燙傷，「結果忙到剛剛一看…鞋底融化了…」

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▲女網友脫掉鞋後，發現腳底被燒出「一圈焦黑」。（圖／擷取自Facebook／爆廢1公社）

從原PO曬出的照片中可見，鞋子因承受不住地面高溫熱到融化，底部直接破了個大洞，害得她的腳底板也被燙出一圈焦黑，讓她忍不住驚訝直呼，「真的太熱了！」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「好誇張」、「辛苦了！」「味道飄出來了」、「注意安全啊」、「對自己好一點，該換就換。」事實上，有修鞋專家表示，鞋子太久沒穿或比較老舊，都會導致底部膠質老化，加上陽光曝曬地面溫度飆高，的確容易遇熱融化造成鞋底脫落。

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