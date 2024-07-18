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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲男結婚後才驚覺「老婆50歲」　崩潰哭喊：她兒子比我還大

25歲小伙子辦完婚禮才發現女友50歲。（圖／翻攝自百姓調解視頻）

▲25歲小伙子辦完婚禮才發現女友50歲。（圖／翻攝自百姓調解視頻）

圖文／CTWANT

「阿姨我不想努力了」，常可聽到有年輕人開玩笑表示想藉著與有錢的年長阿姨交往，讓自己少奮鬥幾年！年紀較大的人因為有較多的時間賺錢、理財，與剛出社會沒多久的年輕人相比財力較為雄厚，也比較會過生活，不過在大陸河南，一名25歲的年輕人原本沒打算跟年紀太大的對象交往，但結婚後卻發現「對方竟是老阿姨」！

  男子向媒體投訴辦完婚禮才發現女友比他大25歲。（圖／翻攝自百姓調解視頻）

▲男子向媒體投訴辦完婚禮才發現女友比他大25歲。（圖／翻攝自百姓調解視頻）

根據河南都市頻道的《百姓調解》節目中報導，這名25歲的年輕小伙子面對鏡頭時竟哭崩潰表示，「我受騙了，她結過婚後，再也沒有回過家，我真的被騙了，她比我大25歲，她50歲，我才25歲」。

據了解，這名男子在一次偶然的機會遇到了這名讓他心動不已的女子對方看起來成熟嫵媚，舉手投足間散發著獨特魅力，而女子對小伙子也頗有好感，兩人迅速墜入愛河。不過這名男子表示，每次見面，女友都化了相當精緻的妝容，而他只是感到好奇並未覺得不妥，反而認為女友想把最美的一面呈現給他。男子向媒體投訴辦完婚禮才發現女友比他大25歲。（圖／翻攝自百姓調解視頻）

▲男子向媒體投訴辦完婚禮才發現女友比他大25歲。（圖／翻攝自百姓調解視頻）

兩人很快就決定步入婚姻，當時，這名男子認為自己是世界上最幸福的男人，能夠與心愛的人攜手一生。然而，妻子婚後卻再也沒有回過家，男子相當困惑和焦急，四處打聽妻子的下落。

在經過漫長的尋人過程中，男子意外得知讓他差點掉下下巴的真相。原來，自己的老婆已經50歲了，且老婆的兒子年紀比他還要大，男子想到要被一位年齡比自己大的人喊「父親」，這名男子的內心充滿了憤怒和不解。

這起事件事後也在網路上瘋傳，兩人雖然剛結婚，但依目前情況來看，這個婚姻恐怕是無法維持下去了！據這名男子表示，對方目前逃避見面，也不解決聘金問題，讓他很困擾；而記者也聯繫這名女士，對方僅簡短地回應，自己只是想找一位頂天立地的、愛自己的丈夫。對方回應似乎在透露當下並未刻意向男子隱瞞年紀。

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