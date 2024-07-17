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大陸 大陸焦點 特派現場

史上最強暴雨狂炸河南！南陽單日雨量逾600毫米　多座水庫洩洪

▲▼河南暴雨。（圖／翻攝自中新網）

▲河南多地7月14日以來出現極端暴雨天氣。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

河南多地7月14日以來出現極端暴雨天氣，其中南陽、周口、許昌等地出現特大暴雨，南陽、商丘、周口、開封等多地已拉響最高級別的暴雨紅色預警。南陽市出現單日683.5毫米的破紀錄降雨量，多地淹水嚴重，民眾說從沒遇過這麼大的雨。

河南6月間才熬過大旱，現在又降下破紀錄暴雨。據中央氣象台公告，7月15日9時至16日8時，大陸全國降水量前十，河南占9席。據中國天氣網公告，7月15日至7月16日清晨，河南西南部、中東部暴雨來襲，南陽、周口、許昌部分地區成為大陸全國降雨中心，部分地區遭遇特大暴雨，南陽社旗國家氣象觀測站降雨量大幅打破當地日雨量紀錄。

按7月15日8時至7月16日8時統計，最大降水量出現在南陽社旗大馮營，為606.7毫米。若按3時至3時統計，大馮營降水量達到683.5毫米。由於夜間低空急流增強，導致河南夜雨對流性突出、強度大，最大小時降水量也出現在南陽社旗大馮營，7月16日1時至2時的1小時降雨量高達148.3毫米。

根據《河南省防汛應急預案》有關規定，河南省防汛抗旱指揮部決定於7月16日11時對鄭州、開封、平頂山、新鄉、許昌、漯河、商丘、周口、駐馬店等9地市啟動防汛三級應急回應。

受降雨影響，唐白河、洪汝河出現洪水過程，唐河社旗水文站出現超保洪水，唐河水文站、郭灘水文站出現超警洪水。截至16日9時，全省有7座大型水庫和22座中型水庫超汛限水位，目前正洩洪中。

7月15日，受強降雨影響，河南南陽宛城區官莊鎮發生洪澇災害，致人員被困。武警河南總隊南陽支隊出動60餘名官兵攜帶救援器材和物資赴現場搶險救援，共轉移災區及周邊村民500餘人。

網路影片顯示，南陽多地淹水嚴重，許多路段積水深至腰部，社旗縣淹水最高達1.5公尺。一名店鋪老闆因為貨物全部泡水損失慘重，他表示「往年沒有見過這麼大的雨」。

家住在社旗縣三里橋村的鄭女士說，目前正在遭遇大洪水，已經有大半個村子在水裡泡著，「村子四面原本都是田地，現在玉米以及蔬菜類的農作物都在水裡泡著，損失嚴重。」

這場降雨何時結束？7月16日，河南省氣象局、河南省農業農村廳聯合升級發布農田漬澇災害高風險預警，7月以來河南大部地區降水較常年同期偏多1倍以上，部分農田土壤持續偏濕天數已超過5天，豫南局部地區超過10天。預計未來10天河南降水持續時間長、累計雨量大、暴雨落區重疊度高，且有一定極端性，全省大部農田漬澇災害風險較高。

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