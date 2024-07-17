檢警帶回林士傑案2權利車買主！釐清與槍手關聯　欠缺事證訊後請回

▲專案小組查出槍手使用第一部作案車輛的2名關係人，檢方訊後認為罪證不足請回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

專案小組偵辦台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，17日下午帶回與第一輛權利車交易有關的2名關係人，並漏夜追查2名關係人是否與作案槍手有關聯。台南地檢署指出，專案小組17日調查曾經買賣涉案權利車的連姓男子及其謝姓老闆，經晚間訊問2名男子，認為尚欠事證足證2人涉案，因此諭知請回，後續將持續積極偵辦，全力緝兇。

據了解，專案小組調查，槍手使用的第一輛權利車，是連男1年前所購買，而後謝姓老闆因客戶有需要，1年前將該權利車介紹轉售給他人，由於初步調查2名關係人持有這輛槍手作案轎車是1年前的事，因此訊後以事證不足諭知請回，後續將繼續追查2名關係人與槍手是否有連結關係。

7月8日案發當天清晨，林士傑在南區住處前遭一名槍手連開11槍，其中5槍擊中胸部，造成血胸致死。涉案槍手行凶後徒步逃離，再駕駛第一輛本田權利車逃往距案發地約2.4公里的南區新建路53巷路外停車場，縱火滅證，將車子連同作案所穿衣物及2把手槍全數燒毀，接著駕駛第2輛三菱權利轎車南下逃往高雄大樹區棄車，並在車內潑灑鹽酸滅證。

最後，槍手再騎第3輛的機車到屏東地區棄置，隨後步行逃逸。由於槍手從行凶、逃亡、棄車、滅證，整個作過程十分縝密，且處處設下追查中斷點，令檢警專案小組追查困難重重。

專案小組以車追人，從第2輛作案車中找到1個口罩，從上面所留的生物跡證，查出一名張姓男子身分，經前往高雄拘提帶回，查出張男係曾搭過該車。不過，檢察官訊後以罪證不足飭回。而後專案小組再查出，一名女子以臉書洽購第二輛及第三輛作案車輛，經拘提到案，才查出該名女子臉書帳號被人冒用購車，被檢察官請回。

專案小組雖受挫，但仍持續追查權利車的交易流向，以車追人方向追查車輛持有人，查出第一輛權利車的2名關係人，後續將持續調查是否與槍手有關聯。